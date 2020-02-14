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      Правительство назначило Солодченко временным главой ГФС: что о нем известно

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      Сергей Солодченко / sfs.gov.ua

      Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко и назначил вместо него Сергея Солодченко. Ранее он работал в налоговой милиции.

      Об этом говорится в постановлениях правительства №107-р и №108-р от 12 февраля.

      К теме: Коррупция в ГФС: налоговиков Житомирщины разоблачили на миллионных злоупотреблениях

      Кто такой Сергей Солодченко?Солодченко родился в 1975 году на Луганщине. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД Украины, до 2002 года работал в органах внутренних дел.

      С 2002 года Солодченко работал в налоговой милиции. С апреля 2018 года был начальником Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

      Что известно о скандале в ГФС в июле 2019 года

      • 6 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу ГФС Александра Власова уволить руководителей Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областных таможен. Впоследствии Власов сообщил, что выполнил поручение президента и отстранил таможенников.
      • Впрочем позже выяснилось, что на самом деле никаких таможенников главный фискал не увольнял. По информации Владимира Зеленского, их просто отправили в отпуск. Тогда президент призвал подать в отставку самого Власова.
      • После скандала Александр Власов таки подал в отставку.
      • С 23 июля 2019 года обязанности главы ГФС выполнял Денис Гутенко.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Государственная налоговая служба Государственная фискальная служба
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