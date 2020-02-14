Правительство назначило Солодченко временным главой ГФС: что о нем известно

Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко и назначил вместо него Сергея Солодченко. Ранее он работал в налоговой милиции.

Об этом говорится в постановлениях правительства №107-р и №108-р от 12 февраля.

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Кто такой Сергей Солодченко?Солодченко родился в 1975 году на Луганщине. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД Украины, до 2002 года работал в органах внутренних дел.



С 2002 года Солодченко работал в налоговой милиции. С апреля 2018 года был начальником Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

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