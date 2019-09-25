Гончарук объявил перезагрузку власти: нет результата – свободен

Новоизбранное правительство начинает перезагрузку власти – введут контракты для госслужащих. Тех, кто просто "отсиживается", обещают увольнять.

Теперь правительство сможет эффективно управлять государственными органами и видеть реальные результаты тех, кто работает. Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей фейсбук-странице.

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Да, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1066, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.

"Время тех, кто привык "отсиживаться" на работе вместо того, чтобы работать, исчерпан ... #Правительство Технократов начинает перезагрузку власти", – написал Гончарук.

Что анонсирует премьер:

Контрактная государственная служба. По словам Гончарука, контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена – спокойно работаешь, отсутствует результат – свободен.

Ликвидация бюрократических барьеров, которые замедляли принятие кадровых решений относительно неэффективной работы госслужащих. Гончарук отметил, что раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии.

Премьер также добавил, что изменится структура оплаты труда. Теперь за большую производительность будет выше премия.

Кроме того, Гончарук призывает амбициозную молодежь в кабинеты власти. Для поиска вакансий теперь есть отдельная интернет-страница.

Что именно меняет подписанный Зеленским закон о госслужбе?

Если коротко, то принимать на государственную службу чиновников и увольнять их теперь будет легче. Его цель мотивировать госслужащих быть ответственными за результаты своей работы. К тому же теперь органов, куда можно обратиться с обжалованием, не будет (кроме судебных).

Закон также предусматривает возможность введения контрактной государственной службы. Срок действия контракта – не менее одного и не более пяти лет.

Заработная плата госслужащего состоит из: должностного оклада, надбавки за выслугу лет, премии (если ее дадут). Также ликвидируются надбавки за ранг государственного служащего и выплаты за дополнительную нагрузку. Оценивать работу чиновников сможет Кабмин.