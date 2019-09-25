Гончарук оголосив перезавантаження влади: Нема результату – вільний

Новообраний уряд розпочинає перезавантаження влади – запровадять контракти для держслужбовців. Тих, хто просто "відсиджується", обіцяють звільняти.

Тепер уряд зможе ефективно управляти державними органами і бачити реальні результати тих, хто працює. Про це написав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй фейсбук-сторінці.

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Так, президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1066, який спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців.

"Час тих, хто звик "відсиджуватися" на роботі замість того, щоб працювати, вичерпано… #УрядТехнократів розпочинає перезавантаження влади", – написав Гончарук.

Що анонсує прем’єр:

Контрактна державна служба. За словами Гончарука, контракт має стати головною мотивацією працювати на результат: робота виконана – спокійно працюєш, відсутній результат — вільний.

Ліквідація бюрократичних бар’єрів, що сповільнювали ухвалення кадрових рішень за неефективної роботи держслужбовців. Гончарук зазначив, що раніше таких працівників не могли звільнити роками через пекельну бюрократію.

Прем’єр також додав, що зміниться структура оплати праці. Тепер за більшу продуктивність буде вища премія.

Окрім того, Гончарук закликає амбітну молодь у владні кабінети. Для пошуку вакансій тепер є окрема інтернет-сторінка.

Що саме змінює підписаний Зеленським закон про держслужбу?

Якщо коротко, то приймати на державну службу чиновників та звільняти їх тепер буде легше. Він має на меті мотивувати держслужбовців бути відповідальними за результати своєї роботи. До того ж тепер органів, куди можна звернутись із оскарженням, не буде (корім судового).



Закон також передбачає можливості запровадження контрактної державної служби. Термін дії контракту – не менше одного та більше п’яти років.



Заробітна плата держслужбовця складається з: посадового окладу, надбавки за вислугу років, премії (якщо її дадуть). Також ліквідовуються надбавки за ранг державного службовця та виплати за додаткове навантаження. Оцінювати роботу чиновників зможе Кабмін.