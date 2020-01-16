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      Гончарук отреагировал на резонансные сливы разговоров с его участием

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      Алексей Гончарук / Getty Images

      Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что появление в сети записей разговоров с его участием является кампанией против него лично и президента Владимира Зеленского в частности.

      Как подчеркнул Гончарук в своем телеграмм-канале, с самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы им ничего не удалось. И чтобы Украине ничего не удалось.

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      "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозив" и договорняков", – отметил Гончарук.

      В то же время премьер утверждает, что его команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные перемены.

      В качестве примера он привел тот факт, что укрепился обменный курс и выросли до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов гривен. В то же время приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиарда долларов. А инфляция резко упала до 4,1%.

       

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      Теги: Кабинет Министров Украины Новости политики Алексей Гончарук Прослушка Гончарука Новости Украины
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