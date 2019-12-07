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      Гончарук озвучил планы Кабмина относительно ФЛП

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      Для нас предприниматель – это большая ценность, – Гончарук об изменениях для ФЛП / Getty images

      Кабинет министров Украины очень заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса. Именно поэтому правительство планирует концентрировать контроль за уплатой налогов крупными компаниями, а не начинать с физических лиц-предпринимателей.

      В Украине существует проблема, когда крупный бизнес прикрывает ФЛП, об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью "РБК-Украина".

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      Гончарук пояснил, что рабочая группа при Министерстве экономики должна в ближайшее время внести свои предложения по устранению недостатков законопроектов налоговой реформы.

      Мы очень заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес рос. Программа доступного кредитования для того нами и запускается. Мы очень не хотим, чтобы крупный бизнес прикрывал свое нежелание платить налоги, притворяясь стайкой "ФЛП"
      – сказал премьер.

      Он считает, что "тема ФЛП очень политизирована – ее подхватили еще в сентябре, абсолютно гиперболизировали".

      "Для нас любой предприниматель – это большая ценность. Если бы государство хотело проконтролировать каждого предпринимателя, это невозможно сделать чисто физически, и фантазий таких нет", – пояснил премьер.

      По словам Гончарука, есть "рабочая группа при Минэкономики, которая посмотрела на отдельные недостатки законопроектов и в ближайшее время предложит свои идеи".

      Но точно неправда – это то, что кто-то пытается маленьких бизнесменов прижимать,
      – добавил он.

      Что известно о новых правилах для ФЛП

      • Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшения давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
      • Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
      • Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое будет онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
      • Также документ и предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
      • Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Налоги ФОПы
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