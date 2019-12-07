Гончарук озвучил планы Кабмина относительно ФЛП

Кабинет министров Украины очень заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса. Именно поэтому правительство планирует концентрировать контроль за уплатой налогов крупными компаниями, а не начинать с физических лиц-предпринимателей.

В Украине существует проблема, когда крупный бизнес прикрывает ФЛП, об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью "РБК-Украина".

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Гончарук пояснил, что рабочая группа при Министерстве экономики должна в ближайшее время внести свои предложения по устранению недостатков законопроектов налоговой реформы.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес рос. Программа доступного кредитования для того нами и запускается. Мы очень не хотим, чтобы крупный бизнес прикрывал свое нежелание платить налоги, притворяясь стайкой "ФЛП"

– сказал премьер.

Он считает, что "тема ФЛП очень политизирована – ее подхватили еще в сентябре, абсолютно гиперболизировали".

"Для нас любой предприниматель – это большая ценность. Если бы государство хотело проконтролировать каждого предпринимателя, это невозможно сделать чисто физически, и фантазий таких нет", – пояснил премьер.

По словам Гончарука, есть "рабочая группа при Минэкономики, которая посмотрела на отдельные недостатки законопроектов и в ближайшее время предложит свои идеи".

Но точно неправда – это то, что кто-то пытается маленьких бизнесменов прижимать,

– добавил он.

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