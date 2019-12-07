Гончарук озвучив плани Кабміну щодо ФОПів
Кабінет міністрів України дуже зацікавлений у розвитку малого та середнього бізнесу. Саме тому уряд планує концентрувати контроль за сплатою податків великими компаніями, а не починати з фізичних осіб-підприємців.
В Україні існує проблема, коли великий бізнес прикриває ФОП, про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв`ю "РБК-України".
Важливо: Чому українців обурили зміни щодо ФОПів – пояснення міністра Милованова
Гончарук пояснив, що робоча група при Міністерстві економіки повинна найближчим часом внести свої пропозиції щодо усунення недоліків законопроектів податкової реформи.
Ми дуже зацікавлені в тому, щоб малий і середній бізнес ріс. Програма доступного кредитування для того нами і запускається. Ми дуже не хочемо, щоб великий бізнес прикривав своє небажання платити податки, прикидаючись зграйкою "Фопів",
– сказав прем`єр.
Він вважає, що тема фопів "тема ФОПів дуже політизована – її підхопили ще у вересні, абсолютно гіперболізували".
"Для нас будь-який підприємець – це велика цінність. Якби держава хотіла проконтролювати кожного підприємця, це неможливо зробити чисто фізично, і фантазій таких немає", – пояснив прем`єр.
За словами Гончарука, є" робоча група при Мінекономіки, яка подивилась на окремі недоліки законопроектів і найближчим часом запропонує свої ідеї".
Але що точно неправда – це те, що хтось намагається маленьких бізнесменів притискати,
– додав він.
Що відомо про нові правила для ФОПів
- Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
- Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.
- Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
- Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
- Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.