Гончарук озвучив плани Кабміну щодо ФОПів

Кабінет міністрів України дуже зацікавлений у розвитку малого та середнього бізнесу. Саме тому уряд планує концентрувати контроль за сплатою податків великими компаніями, а не починати з фізичних осіб-підприємців.

В Україні існує проблема, коли великий бізнес прикриває ФОП, про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв`ю "РБК-України".

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Гончарук пояснив, що робоча група при Міністерстві економіки повинна найближчим часом внести свої пропозиції щодо усунення недоліків законопроектів податкової реформи.

Ми дуже зацікавлені в тому, щоб малий і середній бізнес ріс. Програма доступного кредитування для того нами і запускається. Ми дуже не хочемо, щоб великий бізнес прикривав своє небажання платити податки, прикидаючись зграйкою "Фопів",

– сказав прем`єр.

Він вважає, що тема фопів "тема ФОПів дуже політизована – її підхопили ще у вересні, абсолютно гіперболізували".

"Для нас будь-який підприємець – це велика цінність. Якби держава хотіла проконтролювати кожного підприємця, це неможливо зробити чисто фізично, і фантазій таких немає", – пояснив прем`єр.

За словами Гончарука, є" робоча група при Мінекономіки, яка подивилась на окремі недоліки законопроектів і найближчим часом запропонує свої ідеї".

Але що точно неправда – це те, що хтось намагається маленьких бізнесменів притискати,

– додав він.

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