Гончарук прокомментировал результаты визита миссии МВФ в Украину
Комиссия Международного валютного фонда оценила прогресс во внедрении реформ в Украине. Алексей Гончарук назвал переговоры очень конструктивными.
В МВФ также акцентировали внимание на продолжении взвешенной экономической политики, пишет "Правительственный портал".
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Миссия под руководством Рона ван Родена находилась в Украине в течение 14-22 ноября 2019 года.
Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев,
– сказал Гончарук.
Премьер-министр добавил, что "работа над новой программой в тесном сотрудничестве" продолжается.
Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова и глава миссии Рон ван Роден отметили, что результативно обсудили основу для новой программы МВФ. В частности, есть прогресс в переговорах "о поддержке денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста".
Однако СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Два вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.
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Переговоры с МВФ: главное
- Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5-10 миллиардов долларов.
- Эта программа будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности государства и введения глубоких структурных реформ.
- Украинские правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре.
- Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года.
- НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.
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