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      Гончарук прокомментировал результаты визита миссии МВФ в Украину

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      Провели конструктивные переговоры, – Гончарук о визите миссии МВФ / Getty Images

      Комиссия Международного валютного фонда оценила прогресс во внедрении реформ в Украине. Алексей Гончарук назвал переговоры очень конструктивными.

      В МВФ также акцентировали внимание на продолжении взвешенной экономической политики, пишет "Правительственный портал".

      Это интересно: "Приватбанк" мне скоро вернут, и МВФ об этом знает, – Коломойский

      Миссия под руководством Рона ван Родена находилась в Украине в течение 14-22 ноября 2019 года.

      Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев,
      – сказал Гончарук.

      Премьер-министр добавил, что "работа над новой программой в тесном сотрудничестве" продолжается.

      Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова и глава миссии Рон ван Роден отметили, что результативно обсудили основу для новой программы МВФ. В частности, есть прогресс в переговорах "о поддержке денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста".

      Однако СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Два вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

      Читайте также: МВФ не даст Украине деньги из-за коррупции и проблем с "Приватбанком", – The Wall Street Journal

      Переговоры с МВФ: главное

      • Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5-10 миллиардов долларов.
      • Эта программа будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности государства и введения глубоких структурных реформ.
      • Украинские правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре.
      • Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года.
      • НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Деньги Алексей Гончарук МВФ
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