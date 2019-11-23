Гончарук прокомментировал результаты визита миссии МВФ в Украину

Комиссия Международного валютного фонда оценила прогресс во внедрении реформ в Украине. Алексей Гончарук назвал переговоры очень конструктивными.

В МВФ также акцентировали внимание на продолжении взвешенной экономической политики, пишет "Правительственный портал".

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Миссия под руководством Рона ван Родена находилась в Украине в течение 14-22 ноября 2019 года.

Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев,

– сказал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что "работа над новой программой в тесном сотрудничестве" продолжается.

Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова и глава миссии Рон ван Роден отметили, что результативно обсудили основу для новой программы МВФ. В частности, есть прогресс в переговорах "о поддержке денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста".

Однако СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Два вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

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Переговоры с МВФ: главное