Гончарук прокоментував результати візиту місії МВФ в Україну
Комісія Міжнародного валютного фонду оцінила прогрес у впровадженні реформ в Україні. Олексій Гончарук назвав переговори дуже конструктивними.
У МВФ також акцентували увагу на продовженні виваженої економічної політики, пише "Урядовий портал".
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Місія під керівництвом Рона ван Родена перебувала в Україні упродовж 14-22 листопада 2019 року.
Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців,
– сказав Гончарук.
Прем'єр-міністр додав, що "робота над новою програмою у тісній співпраці" продовжується.
Окрім того, міністерка фінансів Оксана Маркарова та голова місії Рон ван Роден зазначили, що результативно обговорили основу для нової програми МВФ. Зокрема, є прогрес у перемовинах "про підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання".
Однак ЗМІ із посиланнями на власні джерела пишуть, що місія МВФ поїхала з України без результатів. Два питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.
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Переговори з МВФ: головне
- Місія МВФ прибула до Києва 14 жовтня, щоб обговорити з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5-10 мільярдів доларів.
- Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.
- Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні.
- Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року.
- НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.
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