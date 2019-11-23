Гончарук прокоментував результати візиту місії МВФ в Україну

Комісія Міжнародного валютного фонду оцінила прогрес у впровадженні реформ в Україні. Олексій Гончарук назвав переговори дуже конструктивними.

У МВФ також акцентували увагу на продовженні виваженої економічної політики, пише "Урядовий портал".

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Місія під керівництвом Рона ван Родена перебувала в Україні упродовж 14-22 листопада 2019 року.

Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців,

– сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що "робота над новою програмою у тісній співпраці" продовжується.

Окрім того, міністерка фінансів Оксана Маркарова та голова місії Рон ван Роден зазначили, що результативно обговорили основу для нової програми МВФ. Зокрема, є прогрес у перемовинах "про підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання".

Однак ЗМІ із посиланнями на власні джерела пишуть, що місія МВФ поїхала з України без результатів. Два питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.

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