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      Гончарук о рынке земли: Мы не можем удовлетворить всех

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      Гончарук призвал нардепов проголосовать за открытие рынка земли
      Гончарук призвал нардепов проголосовать за открытие рынка земли / Getty Images

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал народных депутатов на заседании 13 ноября поддержать законопроекты о рынке земли.

      "Земельная реформа – это не о распродаже земли. Это – о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем – продать, работать на нем или сдавать в аренду", – написал глава правительства в своем фейсбуке.

      Тем временем под Радой проходит митинг против открытия рынка земли, принесли свинью в гробу: фото

      Гончарук подчеркнул, что со сторонниками и противниками рынка земли проекты обсуждали несколько месяцев.

      Мы не можем удовлетворить всех, наша задача – сбалансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев,
      – добавил премьер.

      Заметим, что 13 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" №2178 и альтернативные законопроекты. В этот же день состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором Президент Владимир Зеленский призвал нардепов поддержать законопроект об открытии рынка земли.

      Что предусматривает законопроект №2178-10 об открытии рынка земли?

      • Отмена с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.
      • Покупать такие земли могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство.
      • Права на покупку земли не будут иметь физ- и юрлица, иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях.
      • Иностранцы и лица без гражданства смогут становиться владельцами земли в порядке наследования по закону, но обязаны сделать отчуждение земель в течение года со дня приобретения права собственности.
      • До 1 января 2024 года будет запрещено покупать землю юрлицам, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время эта норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине более 3 лет.

      Читайте также: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума, – Зеленский

      Смотрите видео, что думают об открытии рынка земли украинцы:

       

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Рынок земли Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Мораторий на продажу земли
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