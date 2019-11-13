Гончарук о рынке земли: Мы не можем удовлетворить всех

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал народных депутатов на заседании 13 ноября поддержать законопроекты о рынке земли.

"Земельная реформа – это не о распродаже земли. Это – о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем – продать, работать на нем или сдавать в аренду", – написал глава правительства в своем фейсбуке.

Тем временем под Радой проходит митинг против открытия рынка земли, принесли свинью в гробу: фото

Гончарук подчеркнул, что со сторонниками и противниками рынка земли проекты обсуждали несколько месяцев.

Мы не можем удовлетворить всех, наша задача – сбалансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев,

– добавил премьер.

Заметим, что 13 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" №2178 и альтернативные законопроекты. В этот же день состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором Президент Владимир Зеленский призвал нардепов поддержать законопроект об открытии рынка земли.

Что предусматривает законопроект №2178-10 об открытии рынка земли?

Отмена с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Покупать такие земли могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство.

Права на покупку земли не будут иметь физ- и юрлица, иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях.

Иностранцы и лица без гражданства смогут становиться владельцами земли в порядке наследования по закону, но обязаны сделать отчуждение земель в течение года со дня приобретения права собственности.

До 1 января 2024 года будет запрещено покупать землю юрлицам, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время эта норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине более 3 лет.

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Смотрите видео, что думают об открытии рынка земли украинцы: