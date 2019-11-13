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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Гончарук висловився про ринок землі: Ми не можемо задовольнити усіх

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      Гончарук закликав нардепів проголосувати за відкриття ринку землі
      Гончарук закликав нардепів проголосувати за відкриття ринку землі / Getty Images

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликав народних депутатів на засіданні 13 листопада підтримати законопроєкти про ринок землі.

      "Земельна реформа – це не про розпродаж землі. Це – про відновлення справедливості та про права людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм – продати, працювати на ньому чи здавати в оренду", – написав глава уряду у своєму фейсбуці.

      Тим часом під Радою проходить мітинг проти відкриття ринку землі, принесли свиню в труні: фото

      Гончарук наголосив, що з прихильниками та противниками ринку землі проєкти обговорювали кілька місяців.

      Ми не можемо задовольнити усіх, наше завдання – балансувати інтереси всіх стейкхолдерів (а не однієї певної групи), встановлювати прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію. Ця реформа робиться в першу чергу для українців та в інтересах українців,
      – додав прем’єр.

      Зауважимо, що 13 листопада Верховна Рада планує розглянути в першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" №2178 та альтернативні законопроєкти. Цього ж дня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому Президент Володимир Зеленський закликав нардепів підтримати законопроєкт про відкриття ринку землі.

      Що передбачає законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку землі?

      • Скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження (продаж) земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.
      • Купувати такі землі можуть громадяни і юридичні особи України, територіальні громади, держава.
      • Права на покупку землі не матимуть фіз- і юрособи, іноземні держави, які потрапляють під дію закону про санкції.
      • Іноземці та особи без громадянства зможуть ставати власниками землі в порядку спадкування за законом, але зобов'язані зробити відчуження земель протягом року з дня набуття права власності.
      • До 1 січня 2024 року буде заборонено купувати землю юрособам, бенефіціарами яких є іноземці, іноземні держави, особи без громадянства. Водночас ця норма не поширюється на агрокомпанії, у яких було оформлене право оренди, емфітевзису до відкриття ринку землі і які зареєстровані в Україні понад 3 роки.

      Читайте також: Іноземці зможуть купувати українську землю лише після референдуму, – Зеленський

      Дивіться відео, що думають про відкриття ринку землі українці:

       

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Олексій Гончарук Новини України Новини політики Ринок землі Верховна Рада Законодавство Мораторій на продаж землі Кабінет Міністрів України
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