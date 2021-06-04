Кто сильнее застращает: как Путин и Лукашенко соревнуются

Идет состязание двух союзных диктаторов: кто сильнее застращает свой народ. Явного победителя нет.

Как только Путин делает "сильный ход" Лукашенко в ответ немедленно показывает "А мы вот так!". И наоборот.

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Вот только последние раунды.

Лукашенко принудительно посадил самолет Ryanair с блогером Протасевичем, Путин ту же вытащил оппозиционера Пивоварова из самолета LOT, который уже готовился лететь в Варшаву...

В РФ думают создать спецреестр для журналистов, освещающих уличные протесты, в Беларуси просто запретили освещать в режиме онлайн несогласованные митинги.

Читайте Путин перешел к открытому противостоянию

В РФ на оппозиционного политика Гудкова завели дело за некие старые долги по аренде коммерческого помещения.

за некие старые долги по аренде коммерческого помещения. В Минске судят гражданку после августовских протестов отказавшую дальше сдавать квартиру сотруднице прокуратуры.

Лошадью ходи!