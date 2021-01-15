В Гонконге задержали украинца, который якобы помогал активистам бежать в Тайвань, – СМИ
Полиция Гонконга задержала 11 человек, которые якобы помогали продемократическим активистам бежать в Тайвань. По информации СМИ, среди задержанных – 29-летний украинец Кирилл.
Парень работает в одном из ресторанов Гонконга. Об этом пишет South China Morning Post.
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Что известно о возможном задержании украинца
Как пишет издание, полицейские задержали 11 человек в возрасте от 18 до 72 лет, из них 8 мужчин и 3 женщин. Всех подозреваемых удерживали в тюрьме более 28 часов. Впоследствии 4 человека вышли под залог.
В чем их обвиняют
Их подозревают в помощи "людям, что скрывались от правосудия", бежать из страны. По информации правоохранителей, задержанные жертвовали от 1 000 до 10 000 гонконгских долларов на спасение 12 продемократических активистов, которые в августе 2020 года пытались бежать морем в Тайвань.
О каких активистах говорится
- В августе 2020 года китайская береговая охрана задержала в море в 70 километрах к юго-востоку от страны 12 жителей Гонконга в возрасте от 16 до 33 лет.
- Большинству из задержанных так называемой дюжины из Гонконга предъявили обвинения, связанные с масштабныи протестами в Гонконге в 2019 году.
- Задержанные пытались добраться до Тайваня, который принимает жертв репрессий в отношении участников демонстраций против политики Пекина.
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