Полиция Гонконга задержала 11 человек, которые якобы помогали продемократическим активистам бежать в Тайвань. По информации СМИ, среди задержанных – 29-летний украинец Кирилл.

Парень работает в одном из ресторанов Гонконга. Об этом пишет South China Morning Post.

Важно Протесты в Гонконге: десятки активистов задержали – среди них есть бывшие депутаты

Что известно о возможном задержании украинца

Как пишет издание, полицейские задержали 11 человек в возрасте от 18 до 72 лет, из них 8 мужчин и 3 женщин. Всех подозреваемых удерживали в тюрьме более 28 часов. Впоследствии 4 человека вышли под залог.

В чем их обвиняют

Их подозревают в помощи "людям, что скрывались от правосудия", бежать из страны. По информации правоохранителей, задержанные жертвовали от 1 000 до 10 000 гонконгских долларов на спасение 12 продемократических активистов, которые в августе 2020 года пытались бежать морем в Тайвань.

Обратите внимание! Сейчас в посольстве Украины в Китае не подтвердили эту информацию. Мы дополним материал, когда появится официальная информация от украинских органов.

О каких активистах говорится