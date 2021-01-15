Поліція Гонконгу затримала 11 людей, які нібито допомагали продемократичним активістам тікати до Тайваню. За інформацією ЗМІ, серед затриманих – 29-річний українець Кирило.

Хлопець працює в одному з ресторанів Гонконгу. Про це пише South China Morning Post.

Важливо Протести у Гонконгу: десятки активістів затримали – серед них є колишні депутати

Що відомо про можливе затримання українця

Як пише видання, поліцейські затримали 11 людей віком від 18 до 72 років, з них 8 чоловіків та 3 жінок. Усіх підозрюваних утримували у буцегарні понад 28 годин. Згодом 4 людини вийшли під заставу.

У чому їх звинувачують

Їх підозрюють у допомозі "людям, що переховувалися від правосуддя", втекти з країни. За інформацією правоохоронців, затримані жертвували від 1 000 до 10 000 гонконгських доларів на порятунок 12 продемократичних активістів, які у серпні 2020 року намагалися втекти морем до Тайваню.

Зверніть увагу! Наразі у посольстві України у Китаї не підтвердили цю інформацію. Ми доповнимо матеріал, коли з'явиться офіційна інформація від українських органів.

Про яких активістів мовиться