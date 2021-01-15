У Гонконгу затримали українця, який нібито допомагав активістам тікати до Тайваню, – ЗМІ
Поліція Гонконгу затримала 11 людей, які нібито допомагали продемократичним активістам тікати до Тайваню. За інформацією ЗМІ, серед затриманих – 29-річний українець Кирило.
Хлопець працює в одному з ресторанів Гонконгу. Про це пише South China Morning Post.
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Що відомо про можливе затримання українця
Як пише видання, поліцейські затримали 11 людей віком від 18 до 72 років, з них 8 чоловіків та 3 жінок. Усіх підозрюваних утримували у буцегарні понад 28 годин. Згодом 4 людини вийшли під заставу.
У чому їх звинувачують
Їх підозрюють у допомозі "людям, що переховувалися від правосуддя", втекти з країни. За інформацією правоохоронців, затримані жертвували від 1 000 до 10 000 гонконгських доларів на порятунок 12 продемократичних активістів, які у серпні 2020 року намагалися втекти морем до Тайваню.
Про яких активістів мовиться
- У серпні 2020 року китайська берегова охорона затримала у морі у 70 кілометрах на південний схід від країни 12 мешканців Гонконгу віком від 16 до 33 років.
- Більшості із затриманих так званої дванадцятки з Гонконгу висунули звинувачення щодо масштабних протестів у Гонконгу у 2019 році.
- Затримані намагалися дістатися Тайваню, який приймає жертв репресій щодо учасників демонстрацій проти політики Пекіну.
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