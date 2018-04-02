Гонтарева в Лондоне покупает акции в России, – Наливайченко

Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева находится в Лондоне и скупает акции на ворованные деньги.

Такое заявление сделал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью изданию "Гордон".

" На украденные миллиарды из Украины в оффшоры, уже купленные в России, у одного из крупнейших российских государственных банков акции – вдумайтесь! – Burger King", – сказал Наливайченко.

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Он заявил, что такие действия Гонтаревой "тянут на государственную измену".

Сначала украсть у наших граждан, вывести деньги в оффшоры, а теперь еще и в России купить на сотни миллионов долларов акции Burger King. Может, наконец, украинская власть прекратит двойные стандарты и покажет, что хотя бы врагу не достаются украденные в украинском деньги,

– добавил экс-глава СБУ.

Отметим, акции российской сети Burger King приобрела кипрская компания Xomeric, связанная с компанией ICU, которой Гонтарева руководила в 2007-2014 годах.