22:00
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Она ушла: чем запомнилась каденция Гонтаревой в Нацбанке

20:47, сегодня 82 Читати новину українською

Валерия Гонтарева хотела уйти еще 10 месяцев назад, но ее не отпускали. Она была одной из немногих старожилов среди топ-чиновников постмайданной власти, которую назначили на должность еще в июне 2014-го. Ее фамилия среди украинцев стойко ассоциировалось со слабой гривной, и главу НБУ, мягко говоря, недолюбливали.

15 марта Валерия Гонтарева в последний раз отчиталась перед нардепами. Она официально не при должности еще с мая 2017-го. С отчетом уложилась в 15 минут. Еще и напоследок назвала фамилии крупнейших должников НБУ – тех, чьи банки обанкротились, а государственные деньги возвращать и не думают. Общая сумма составила более 45 миллиардов гривен.

Читайте также: Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом главе НБУ

Когда первая женщина-глава НБУ встала к рулю учреждения, в Украине было 180 банков. Сейчас – почти вдвое меньше. Массовое закрытие проходило иногда мучительно и с протестами. Но так хотели вычистить поле от ненадежных структур и тех, кто под видом банковского дела занимался отмыванием и выводом средств.

Это все очень тяжелая работа, и она неблагодарная. Потому что за каждым таким банком стоит интерес. И каждый интерес дальше направлялся на критику. Из-за этого собственно политика НБУ является такой непопулярной. Просто задели много интересов,
– считает экономист Сергей Фурса.

Действия Гонтаревой на посту главы НБУ неоднозначные, поэтому и не удивительно, что эксперты в оценках ее работы разделились. Одни считают Валерию Гонтареву реформатором, другие – коррупционеркой, которая уничтожала банковскую систему. В частности, это касалось вывода банков из рынка.

К разным банкам разные подходы. Одни банки выводили с рынка в начале возникновения у них проблем, другие банки выводились с рынка со временем. И очень много и вкладчиков, и кредиторов этих банков обвиняли Нацбанк в том, что якобы банкам давалось время, чтобы вывести средства из банка за границу,
– отметил главный редактор информационного агентства "Финансовый клуб" Вячеслав Садовничий.

А вот за национализацию "Приватбанка", говорят, надо похвалить. Там 97% кредитных средств были в руках, связанных с тем же банком лиц.

"До этого фактически "Приватбанк" держал в заложниках всю систему. Они никогда не выполняли никакие нормативы. Творили, что вздумается. Говорили, мол, что вы нам сделаете, мы большие", – сказал Фурса.

Читайте также: Смолий будет выполнять заказы олигархов и вести монетарную политику в угоду МВФ, – эксперт

Еще одно изменение, которое заметили все украинцы, – курс гривны. От фиксированного в НБУ отказались и отправили национальную валюту в свободное плавание, чтобы не было шоковых падений гривны, как в 2014-ом.

Не нужно, чтобы курс гривны был стабильным. Поскольку нет ни одной страны в мире, кроме тоталитарных государств, где курс стабилен. Курс всегда или плавающий, или плавающий с какими-то жесткими ограничениями. То есть цена валюты, как и любая цена на товар, должна меняться на рынке,
– уверен Садовничий.

При каденции Гонтаревой Нацбанк наладил сотрудничество с МВФ, начали таргетировать инфляцию и стали по-настоящему независимыми от политического давления. Хотя все это вряд ли добавит популярности Валерии Гонтаревой среди обычных украинцев.

Автор: Анна Калюжная, Роман Пагулич
Теги: Валерия Гонтарева Новости Украины Новости политики НБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
сегодня, 22:00 Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
Злой Одессит 8
Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
сегодня, 20:01 Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
Борис Немировський 298
Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
сегодня, 19:01 Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
Яніна Ткачук 239
Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом председателе НБУ
сегодня, 18:00 Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом председателе НБУ
Соломія Ніколайчук 2762
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сегодня, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 469
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук