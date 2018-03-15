Она ушла: чем запомнилась каденция Гонтаревой в Нацбанке

Валерия Гонтарева хотела уйти еще 10 месяцев назад, но ее не отпускали. Она была одной из немногих старожилов среди топ-чиновников постмайданной власти, которую назначили на должность еще в июне 2014-го. Ее фамилия среди украинцев стойко ассоциировалось со слабой гривной, и главу НБУ, мягко говоря, недолюбливали.

15 марта Валерия Гонтарева в последний раз отчиталась перед нардепами. Она официально не при должности еще с мая 2017-го. С отчетом уложилась в 15 минут. Еще и напоследок назвала фамилии крупнейших должников НБУ – тех, чьи банки обанкротились, а государственные деньги возвращать и не думают. Общая сумма составила более 45 миллиардов гривен.

Читайте также: Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом главе НБУ

Когда первая женщина-глава НБУ встала к рулю учреждения, в Украине было 180 банков. Сейчас – почти вдвое меньше. Массовое закрытие проходило иногда мучительно и с протестами. Но так хотели вычистить поле от ненадежных структур и тех, кто под видом банковского дела занимался отмыванием и выводом средств.

Это все очень тяжелая работа, и она неблагодарная. Потому что за каждым таким банком стоит интерес. И каждый интерес дальше направлялся на критику. Из-за этого собственно политика НБУ является такой непопулярной. Просто задели много интересов,

– считает экономист Сергей Фурса.

Действия Гонтаревой на посту главы НБУ неоднозначные, поэтому и не удивительно, что эксперты в оценках ее работы разделились. Одни считают Валерию Гонтареву реформатором, другие – коррупционеркой, которая уничтожала банковскую систему. В частности, это касалось вывода банков из рынка.

К разным банкам разные подходы. Одни банки выводили с рынка в начале возникновения у них проблем, другие банки выводились с рынка со временем. И очень много и вкладчиков, и кредиторов этих банков обвиняли Нацбанк в том, что якобы банкам давалось время, чтобы вывести средства из банка за границу,

– отметил главный редактор информационного агентства "Финансовый клуб" Вячеслав Садовничий.

А вот за национализацию "Приватбанка", говорят, надо похвалить. Там 97% кредитных средств были в руках, связанных с тем же банком лиц.

"До этого фактически "Приватбанк" держал в заложниках всю систему. Они никогда не выполняли никакие нормативы. Творили, что вздумается. Говорили, мол, что вы нам сделаете, мы большие", – сказал Фурса.

Читайте также: Смолий будет выполнять заказы олигархов и вести монетарную политику в угоду МВФ, – эксперт

Еще одно изменение, которое заметили все украинцы, – курс гривны. От фиксированного в НБУ отказались и отправили национальную валюту в свободное плавание, чтобы не было шоковых падений гривны, как в 2014-ом.

Не нужно, чтобы курс гривны был стабильным. Поскольку нет ни одной страны в мире, кроме тоталитарных государств, где курс стабилен. Курс всегда или плавающий, или плавающий с какими-то жесткими ограничениями. То есть цена валюты, как и любая цена на товар, должна меняться на рынке,

– уверен Садовничий.

При каденции Гонтаревой Нацбанк наладил сотрудничество с МВФ, начали таргетировать инфляцию и стали по-настоящему независимыми от политического давления. Хотя все это вряд ли добавит популярности Валерии Гонтаревой среди обычных украинцев.