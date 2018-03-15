Вона пішла: чим запам'яталася каденція Гонтаревої в Нацбанку

Валерія Гонтарева хотіла піти ще 10 місяців тому, але її не відпускали. Вона була однією з небагатьох старожилів серед топ-чиновників постмайданної влади, яку призначили на посаду ще в червні 2014-го. Її прізвище серед українців стійко асоціювалося зі слабкою гривнею і очільницю НБУ, м'яко кажучи, недолюблювали.

15 березня Валерія Гонтарева востаннє відзвітувала перед нардепами. Вона офіційно не при посаді ще з травня 2017-го. Зі звітом вклалася в 15 хвилин. Ще й наостанок назвала прізвища найбільших боржників НБУ – тих, чиї банки збанкрутували, а державні кошти повертати і не думають. Загальна сума склала понад 45 мільярдів гривень.

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Коли перша жінка-очільниця НБУ стала до керма установи, в Україні було 180 банків. Зараз – майже вдвічі менше. Масове закриття минало часом болісно і з протестами. Але так хотіли вичистити поле від ненадійних структур і тих, хто під виглядом банківської справи займався відмиванням і виведенням коштів.

Це все дуже важка робота, і вона невдячна. Тому що за кожним таким банком стоїть інтерес. І кожен інтерес далі спрямовувався на критику. Через це власне політика НБУ є такою непопулярною. Просто зачепили багато інтересів,

– вважає економіст Сергій Фурса.

Дії Гонтаревої на посаді керівниці НБУ неоднозначні, тож і не дивно, що експерти в оцінках її роботи розділилися. Одні вважають Валерію Гонтареву реформаторкою, інші – корупціонеркою, яка нищила банківську систему. Зокрема, це стосувалося виведення банків з ринку.

До різних банків різні підходи. Одні банки виводили з ринку на початку виникнення у них проблем, інші банки виводились з ринку із часом. І дуже багато і вкладників, і кредиторів цих банків звинувачували Нацбанк в тому, що начебто банкам давався час, щоб вивести кошти з банку за кордон,

– зазначив головний редактор інформаційного агентства "Фінансовий клуб" В'ячеслав Садовничий.

А от за націоналізацію "Приватбанку", кажуть, треба похвалити. Там 97% кредитних коштів були в руках, пов'язаних із тим же банком осіб.

"До цього фактично "Приватбанк" тримав в заручниках всю систему. Вони ніколи не виконували ні нормативів. Коїли, що забажають. Казали, мовляв, що ви нам зробите, ми великі", – сказав Фурса.

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Ще одна зміна, яку помітили усі українці, – курс гривні. Від фіксованого у НБУ відмовились і відправили національну валюту у вільне плавання, щоб не було шокових падінь гривні, як у 2014-му.

Не потрібно, щоб курс гривні був стабільний. Оскільки немає жодної країни в світі, окрім тоталітарних держав, де курс стабільний. Курс завжди або плаваючий, або плаваючий із якимись жорсткими обмеженнями. Тобто ціна валюта, як і будь-яка ціна на товар, має змінюватись на ринку,

– впевнений Садовничий.

За каденції Гонтаревої Нацбанк налагодив співпрацю з МВФ, почали таргетувати інфляцію і стали по-справжньому незалежними від політичного тиску. Хоча усе це навряд чи додасть популярності Валерії Гонтаревій серед звичайних українців.