Смолій виконуватиме замовлення олігархів і вестиме монетарну політику на догоду МВФ, – експерт

Професійні якості Якова Смолія не викликають сумніву. Однак він з команди Гонтаревої, а тому виконуватиме замовлення олігархічних кланів і вестиме монетарну політику, як того схоче МВФ.

Таку заяву зробив політичний та економічний експерт Всеволод Степанюк на прес-конференції Голос.ua.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Доля Нацбанку: як вплине призначення нового голови на банківську систему України

Смолій є непоганим спеціалістом. Математична освіта дозволяє людині системно оцінювати речі і глибоко в них розбиратись. До того ж він все життя пропрацював в банківській сфері. Якщо спеціаліст хороший, то якісно виконуватиме вказівки. Чиї? Вже сказано, що він з команди Гонтаревої. І, швидше за все, виконуватиме розпорядження Президента. Думаю, що він вигідний МВФ, без якого кандидатуру не узгодили б,

– прокоментував Степанюк.

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За словами експерта, якщо чиновник отримає крісло голови НБУ, то серйозних кадрових перестановок всередині держустанови очікувати не варто. Якщо не відбудеться дострокових виборів, то до серпня курс гривні буде достатньо стабільним. А от коли гаситимемо державні позики – отримаємо серйозну девальвацію.

Без реформування Нацбанку руйнування економіки продовжуватиметься, підсумував політолог.

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