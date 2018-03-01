16:09
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смолій виконуватиме замовлення олігархів і вестиме монетарну політику на догоду МВФ, – експерт

269 Читать новость на русском
З квітня 2017-го Яків Смалій фактично був керівником НБУ
З квітня 2017-го Яків Смалій фактично був керівником НБУ / 24 канал

Професійні якості Якова Смолія не викликають сумніву. Однак він з команди Гонтаревої, а тому виконуватиме замовлення олігархічних кланів і вестиме монетарну політику, як того схоче МВФ.

Таку заяву зробив політичний та економічний експерт Всеволод Степанюк на прес-конференції Голос.ua.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Доля Нацбанку: як вплине призначення нового голови на банківську систему України

Смолій є непоганим спеціалістом. Математична освіта дозволяє людині системно оцінювати речі і глибоко в них розбиратись. До того ж він все життя пропрацював в банківській сфері. Якщо спеціаліст хороший, то якісно виконуватиме вказівки. Чиї? Вже сказано, що він з команди Гонтаревої. І, швидше за все, виконуватиме розпорядження Президента. Думаю, що він вигідний МВФ, без якого кандидатуру не узгодили б,
– прокоментував Степанюк.

Читайте також: Що має робити наступник Гонтаревої: порада від МВФ

За словами експерта, якщо чиновник отримає крісло голови НБУ, то серйозних кадрових перестановок всередині держустанови очікувати не варто. Якщо не відбудеться дострокових виборів, то до серпня курс гривні буде достатньо стабільним. А от коли гаситимемо державні позики – отримаємо серйозну девальвацію.

Без реформування Нацбанку руйнування економіки продовжуватиметься, підсумував політолог.

Читайте також: Мінфін здійснив черговий випуск облігацій ВДП на 125 млн грн

Теги: Новини України Гроші НБУ Відставка Гонтаревої Яків Смолій
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 125
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1558
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
2058
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
6609
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2443
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук