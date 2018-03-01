Смолий будет выполнять заказы олигархов и вести монетарную политику в угоду МВФ, – эксперт

Профессиональные качества Якова Смолия не вызывают сомнения. Однако он из команды Гонтаревой, а потому будет выполнять заказ олигархических кланов и вести монетарную политику, как того хочет МВФ.

Такое заявление сделал политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференции Голос.uа.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Судьба Нацбанка: как повлияет назначение нового главы на банковскую систему Украины

Смолий является неплохим специалистом. Математическое образование позволяет человеку системно оценивать вещи и глубоко в них разбираться. К тому же он всю жизнь проработал в банковской сфере. Если специалист хороший, то будет качественно выполнять указания. Чьи? Уже сказано, что он из команды Гонтаревой. И, скорее всего, будет выполнять распоряжения Президента. Думаю, что он выгоден МВФ, без которого кандидатуру не согласовали бы,

– прокомментировал Степанюк.

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По словам эксперта, если чиновник получит кресло главы НБУ, то серьезных кадровых перестановок внутри госучреждения ожидать не стоит. Если не произойдет досрочных выборов, то до августа курс гривны будет достаточно стабильным. А вот когда будем гасить государственные займы – получим серьезную девальвацию.

Без реформирования Нацбанка разрушение экономики будет продолжаться, подытожил политолог.

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