Гонтарева у Лондоні купує акції в Росії, – Наливайченко

Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева перебуває у Лондоні скуповує акції на крадені гроші.

Таку заяву зробив екс-голова СБУ Валентин Наливайченко в інтерв’ю виданню "Гордон".

"Украдені мільярди з України в офшори, уже куплені в Росії, у одного з найбільших російських державних банків акції – вдумайтеся! – Burger King", – сказав Наливайченко.

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Він заявив, що такі дії Гонтаревої "тягнуть на державну зраду".

Спочатку вкрасти у наших громадян, вивести гроші в офшори, а тепер ще і в Росії купити на сотні мільйонів доларів акції Burger King. Може, нарешті, українська влада припинить подвійні стандарти і покаже, що хоча б ворогу не дістаються вкрадені в українців гроші,

– додав екс-голова СБУ.

Зазначимо, акції російської мережі Burger King придбала кіпрська компанія Xomeric, пов'язана з компанією ICU, якою Гонтарева керувала у 2007–2014 роках.