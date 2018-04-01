Гонтарева у Лондоні купує акції в Росії, – Наливайченко
Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева перебуває у Лондоні скуповує акції на крадені гроші.
Таку заяву зробив екс-голова СБУ Валентин Наливайченко в інтерв’ю виданню "Гордон".
"Украдені мільярди з України в офшори, уже куплені в Росії, у одного з найбільших російських державних банків акції – вдумайтеся! – Burger King", – сказав Наливайченко.
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Він заявив, що такі дії Гонтаревої "тягнуть на державну зраду".
Спочатку вкрасти у наших громадян, вивести гроші в офшори, а тепер ще і в Росії купити на сотні мільйонів доларів акції Burger King. Може, нарешті, українська влада припинить подвійні стандарти і покаже, що хоча б ворогу не дістаються вкрадені в українців гроші,
– додав екс-голова СБУ.
Зазначимо, акції російської мережі Burger King придбала кіпрська компанія Xomeric, пов'язана з компанією ICU, якою Гонтарева керувала у 2007–2014 роках.
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