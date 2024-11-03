Для того, чтобы анализировать проблему, стоит понимать алгоритмы работы Google. Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, карты не обновляются достаточно быстро, это может подтвердить каждый, кто ими пользуется.

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Как может быть причастна Россия

Есть определенный период обновления. Некоторые карты меняют раз в 3 года, некоторые ежегодно. Но существует мнение, что если есть постоянный запрос на конкретную локацию, периодический спрос на нее, то автоматически это место определяется как популярное и важное. Соответственно его надо обновлять чаще.

Я делаю очень осторожное предположение, но, возможно, российские хакеры или боты создают искусственный спрос на конкретные локации, к которым сейчас не имеют доступа. Тогда Google автоматически удовлетворяет спрос и "засвечивает" наши позиции,

– предположил Иван Ступак.

Есть надежда, что после обращения внимания компании на эту проблему, в будущем подобных случаев не будет. Должно быть четкое понимание, что можно выкладывать в публичное пространство, а что нет.

Прежде всего говорится о тыловых районах, а не о фронте. Ведь боевые действия изменчивы, позиции, размещения войск меняются, а информация быстро становится устаревшей. Другая ситуация с системами ПВО, производственными мощностями – Google действительно мог "слить" эти данные.