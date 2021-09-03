Социальные сети узнают о многих наших желаниях. Впрочем, законно ли это, а главное – как этим воспользоваться для собственного блага?

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Google

Возникает странное ощущение, когда смартфон внезапно показывает нам рекламу продукта, который лишь недавно просматривали в магазине. Возникает вопрос – откуда они знают, что вы делали и на чем акцентировали свое внимание?

Google знает, где и когда вы были. Поисковая система накапливает данные о вашем месте каждый раз, как вы включаете телефон. Так можно отследить все места, год, день и даже время места пребывания, начиная с момента, когда вы впервые использовали его на телефоне.

Также Google сохраняет историю поиска. Даже когда вы ее удаляете, он все еще может иметь ваши данные, которые записались на других устройствах:

музыка, которую слушали;

товары, которые покупали;

телефоны, которыми вы пользовались;

То, что вы хотите изучать иностранный язык или сколько шагов прошли, – все это ему доступно.

Facebook

Гигантские объемы информации о вас есть и у Facebook. Социальная сеть имеет доступ к вашим веб-камере и микрофону. Так они могут в любое время пересмотреть ваши контакты, электронные письма, записи в календаре, историю звонков и отправленные сообщения.

Зачем гигантской корпорации ваши личные данные? Для того, чтобы продавать. Информацию о ваших привычках и желаниях поисковые системы и соцсети продают рекламодателям, чтобы те знали, что предлагать.

Таким образом сайты собирают цифровой портрет пользователя: его возраст, место жительства и работы, увлечения, жизненную позицию и тому подобное. Вся эта информация передается рекламодателям, которые платят деньги за то, чтобы их реклама показывалась конкретным категориям людей, которым это будет интересно.

Обратите внимание! Например, Facebook так много знает о каждом пользователе, что способен формировать ленту новостей, чтобы скорректировать даже эмоциональную реакцию. Тем самым корректировать ваше отношение к определенной политсиле или ситуации в стране.

Продают наши данные также различные приложения. Любое приложение, которое вы загрузили на свой телефон, автоматически становится источником информации. Когда вы, даже не задумываясь, оставляете мысли в "заметках" или делитесь информацией в дневниках по фитнесу – буквально подписываете контракт с рекламодателями.

Голосовые помощники в телефонах

Что не так с голосовыми помощниками в телефоне? Siri или Google Assistant работают на базе искусственного интеллекта. Если приложения просто собирают ваши данные, то в этом случае прослушивают ваши разговоры. Голосовые помощники работают в фоновом режиме всегда – это для того, чтобы вовремя отреагировать, когда к ним обращаются.

Они также записывают, анализируют и передают голосовые данные на сторонние серверы. Компании-производители объясняют, что делают это для улучшения сервиса.

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Скажете, что такой сбор персональных данных является нарушением закона? Впрочем, это все законно. Более того, мы сами позволяем осуществлять этот процесс, когда не задумываясь нажимаем галочку на соглашении пользователя. Ведь никто никогда не читает ее. А зря, потому что там как раз есть пункт, в котором описано, что приложение получает право хранить и обрабатывать данные пользователя.

Можно ли запретить собирать информацию

Возможно ли корпорациям запретить собирать о вас информацию? Только, если ими не пользоваться, а вообще – нет. Существует, конечно, режим "инкогнито", с помощью которого сайты не могут считывать лишнюю информацию. Однако в любом случае доля данных попадет им в руки.

Нужно понять, что те же Google и Facebook – это коммерческие компании, а данные о нас – их доход. Однако всегда ли сбор информации и продажа ее рекламодателям – зло?

Допустим, вы не можете решить, куда поехать на отдых. Реклама может подбросить пару интересных вариантов. Или же задумались о походе на природу, и тут появляется выгодное предложение покупки палаток. Вас это порадует из-за того, что реклама соответствует вашим потребностям. И мы именно благодаря рекламе можем пользоваться приложениями бесплатно.



Реклама в приложениях иногда помогает пользователям / Фото Unsplash

Нужно понимать, что пользуясь современными гаджетами ни о какой полноценной защищенности речи идти не может. Впрочем, не нужно удаляться из всех сетей и бежать жить в лес. Обеспечить себе комфортную жизнь в сети можно очень просто – не нужно путать или скрывать алгоритмы:

просто проходите опрос и ставьте лайки только под теми товарами, которые вам интересны;

не переходите на подозрительные ссылки;

не размещайте лишние данные о собственной личности или дальнейшие планы.

Тогда вы сможете несколько ограничить себя от ненужной информации.