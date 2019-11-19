Google посвятил дудл 200-летию со дня основания музея Прадо

Сегодня поисковик празднует 200-летие мадридского музея Прадо. В этот день в далеком 1819 году музей открыл свои двери для посетителей. Здесь хранятся тысячи картин от 12 до 20 века, в частности шедевры таких художников как Эль Греко, Франсиско Гоя, Диего Веласкеса и других европейских мастеров.

Автором этого дудла является художник Нейт Свайнгарт. Он отметил, что хотел создать дудл, который бы одновременно чествовал величие музея и немного развлекал всех, кто на него смотрит.

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Дудл от Нейта Свайнгарта в честь 200-летия музея Прадо

Краткая история музея

Музей построили в 1785 году под руководством архитектора Хуана де Вильянуэва в Мадриде. Здание было переоборудовано королем Фердинандом VII и королевой Марией Исабель де Браганца из центра естественных наук в общественную галерею в 1819 году.

Сначала здание назвали Королевским музеем, позже переименовали в Museo Nacional del Prado (Национальный музей Прадо). Собрав коллекцию более 5000 предметов искусства, музей осуществил проект расширения, который увеличил доступ общественности и уменьшил толпы в главном здании.



Экспозиция в музее Прадо

Музей считается одним из самых посещаемых во всем мире. Каждый год более двух миллионов человек приезжают сюда, чтобы полюбоваться полотнами как Нового времени, так и позднего Ренессанса.

Здесь представлены значительные коллекции не только испанского и итальянского искусства, но и фламандского. Сейчас в музее Прадо хранится более чем восемь тысяч живописных полотен. Однако площадь музея ограничена, и это не позволяет показать посетителям все произведения искусства. Посетители могут увидеть только две тысячи работ знаменитых мастеров.

Интересно, что музей Прадо по общей стоимости всех произведений искусства и оригинальных коллекций превосходит богатство французского Лувра.

Одной из гордостей музея Прадо является картина-триптих нидерландского художника Иеронима Босха "Сад земных наслаждений". Точная дата творение остается неизвестной. Считается, что Босх мог создать свою гениальную картину между 1503 и 1515 годами. Интересно, что оригинальное название картины также остается неизвестной.



Триптих "Сад земних насолод" (внутрішня частина) Ієронім Босх