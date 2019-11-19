Google присвятив дудл 200-річчю від дня заснування музею Прадо

Сьогодні пошуковик святкує 200-річчя мадридського Музею Прадо. Цього дня в далекому 1819 році музей відкрив свої двері для відвідувачів. Тут зберігаються тисячі картин від 12 до 20 століття, зокрема шедеври таких митців як Ель Греко, Франциско Гоя, Дієго Веласкеса та інших європейських майстрів.

Автором цього дудла є художник Нейт Свайнгарт. Він зауважив, що хотів створити дудл, який би водночас вшановував велич музею і трохи розважав усіх, хто на нього дивиться.

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Дудл від Нейта Свайнгарта на честь 200-річчя музею Прадо

Коротка історія музею

Музей спорудили у 1785 році під керівництвом архітектора Хуана де Вільянуеви у Мадриді. Будівлю було переобладнано королем Фердинандом VII та королевою Марією Ісабель де Браганца з центру природничих наук в громадську галерею у 1819 році.

Спершу будівлю назвали Королівським музеєм, пізніше перейменували на Museo Nacional del Prado (Національний музей Прадо). Зібравши колекцію понад 5000 предметів мистецтва, музей здійснив проєкт розширення, який збільшив доступ громадськості та зменшив натовп у головній будівлі.



Експозиція в музеї Прадо

Музей вважається одним з найбільш відвідуваних у всьому світі. Щороку більше двох мільйонів осіб приїжджають сюди, щоб помилуватися полотнами як Нового часу, так і пізнього Ренесансу.

Тут представлені значні колекції не лише іспанського та італійського мистецтва, а й фламандського. Наразі в музеї Прадо зберігається більше ніж вісім тисяч мальовничих полотен. Однак площа музею обмежена, і це не дозволяє показати відвідувачам всі витвори мистецтва. Відвідувачі можуть побачити тільки дві тисячі робіт знаменитих майстрів.

Цікаво, що музей Прадо за загальною вартістю усіх творів мистецтва та оригінальних колекцій перевершує багатство французького Лувру.

Однією з гордостей музею Прадо є картина-триптих нідерландського художника Ієроніма Босха "Сад земних насолод". Точна дата творіння залишається невідомою. Вважається, що Босх міг створити свою геніальну картину між 1503 та 1515 роками. Цікаво, що оригінальна назва картини також залишається невідомою.



Триптих "Сад земних насолод" (внутрішня частина) Ієронім Босх