Google присвятив дудл 30-річчю від дня падіння Берлінської стіни
Німеччина відзначає в суботу важливу для історії країни дату – 30 років тому впала Берлінська стіна, яка протягом десятиліть розділяло державу на дві частини. У компанії Google вирішили відзначити цю дату тематичним дудлом.
Пошуковик запросив для створення дудла художника, ілюстратора та аніматора із Берліна Макса Гутера.
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Падіння Берлінської стіни глибоко вплинуло не тільки на мене, але і на всіх німців та європейців. Особисто ця тема для мене дуже багато означає, і я сподіваюся, що ніколи не буде жодного моменту, коли мені чи кому-небудь іншому доведеться жити в країні з прикордонними стінами, що замикають людей всередині або тримають їх зовні,
– заявив Гутер.
Дудл присвячений 30-річчю від дня падіння Берлінської стіни / Google Макс Гутер
Художник відзначив, що цей день є дуже важливим моментом в німецькій історії та додав, що для нього було великою честю мати можливість працювати над створенням дудла присвяченого саме цій знаковій події.
Гутер зазначив, що здебільшого черпав натхнення з розповідей та старих фотографій своїх батьків, які перебували в Берліні 30 років тому та стали свідками падіння Берлінської стіни.
Я сподіваюся, що люди продовжать боротьбу з прикордонними стінами по всьому світу, допомагаючи людям, що живуть у розділених або відокремлених країнах, і надаватимуть притулок тим, хто вимушено покинув свою батьківщину,
– наголосив митець.
Поділ Берліна
Кордон між двома Німеччинами утворився після поразки Третього Рейху в Другій світовій війні. Берлін був поділений на чотири сектори:
• три сектори контролювали західні союзники – США, Велика Британія і Франція;
• один – СРСР.
Протистояння країн заходу і Москви призвело до поділу окупованої Німеччини на Федеративну республіку Німеччину, контрольовану заходом, і Німецьку демократичну республіку під крилом СРСР. Берлін був поділений на:
• Східний, що став столицею НДР;
• Західний, що став анклавом в середині НДР.
До зведення муру у громадян НДР був шанс безперешкодно виїхати з країни. Між 1949 та 1961 роками цією можливістю скористалися більше ніж 2,5 мільйони людей. Так переселенці "голосували ногами" проти соціалістичного режиму НДР, який полягав у збільшені виробничих норм, насильницькій колективізації. Все заради того, аби наздогнати і перегнати ФРН.
Детальніше про зведення та падіння Берлінського муру читайте у матеріалі 24 каналу.
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