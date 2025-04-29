Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Які наслідки атаки росіян на Харків

Терехов повідомив, що російські війська завдали 16 ударів по Харкову.

Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура,

– розповів міський голова.

Станом на 23:23 відомо про 20 постраждалих осіб внаслідок ворожої атаки. Попередньо, серед них є ті, хто перебуває у важкому стані.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, росіяни також завдали масованого удару дронами по Дніпру. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів.