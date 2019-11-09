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      Google посвятил дудл 30-летию со дня падения Берлинской стены

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      Новый дудл от Google
      Новый дудл от Google / jnsm

      Германия отмечает в субботу важную для истории страны дату – 30 лет назад пала Берлинская стена, которая на протяжении десятилетий разделяла государство на две части. В компании Google решили отметить эту дату тематическим дудлом.

      Поисковик пригласил для создания дудла художника, иллюстратора и аниматора из Берлина Макса Гутеры.

      Интересно: Падение Берлинской стены воспроизвели в виртуальной реальности: видео

      Падение Берлинской стены глубоко повлияло не только на меня, но и на всех немцев и европейцев. Лично эта тема для меня очень много значит, и я надеюсь, что никогда не будет ни одного момента, когда мне или кому-нибудь другому придется жить в стране с пограничными стенами что замыкают людей внутри или держат их снаружи,
      – заявил Гутер.


      Дудл посвященный 30-летию со дня падения Берлинской стены / Google Макс Гутер

      Художник отметил, что этот день является очень важным моментом в немецкой истории и добавил, что для него было большой честью иметь возможность работать над созданием дудла посвященного именно этому знаковому событию.

      Гутер рассказал, что в основном черпал вдохновение из рассказов и старых фотографий своих родителей, которые находились в Берлине 30 лет назад и стали свидетелями падения Берлинской стены.

      Я надеюсь, что люди продолжат борьбу с пограничными стенами по всему миру, помогая людям, живущим в разделенных или обособленных странах, и предоставлять убежище тем, кто вынужденно покинул свою родину,
      – отметил художник.

      Разделение Берлина

      Граница между двумя Германиями образовалась после поражения Третьего Рейха во Второй мировой войне. Берлин был разделен на четыре сектора:

      • три сектора контролировали западные союзники – США, Великобритания и Франция;
      • один – СССР.

      Противостояние стран запада и Москвы привело к разделению оккупированной Германии на Федеративную республику Германию, контролируемую западом, и Германскую демократическую республику под крылом СССР. Берлин был разделен на:

      • Восточный, ставший столицей ГДР;
      • Западный, ставший анклавом в середине ГДР.

      До возведения стены у граждан ГДР был шанс беспрепятственно выехать из страны. Между 1949 и 1961 годами этой возможностью воспользовались более 2,5 миллиона человек. Так переселенцы "голосовали ногами" против социалистического режима ГДР, который заключался в увеличении производственных норм, насильственной коллективизации. Все ради того, чтобы догнать и перегнать ФРГ.

      Подробнее о возведении и падении Берлинской стены читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Дудл Google
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