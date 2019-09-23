Google посвятил дудл дню осеннего равноденствия

Сегодня Doodle празднует первый день осени в Северном полушарии! Длинные летние дни закончились, начался сезон сбора урожая. По этому поводу поисковик подготовил милый дудл.

Осеннее равноденствие 2019 году в Украине наступает 23 сентября в 10:50 по Киеву. После этого день будет становиться короче до дня зимнего равноденствия, который в этом году приходится на 22 декабря.

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В Google подготовили милый дудл ко дню официального наступления осени:

Дважды в год наступает день, когда продолжительность дня и ночи одинакова. Происходит это весной и осенью. После осеннего равноденствия, в который еще несколько часов, ночь понемногу становиться длиннее день.

Кстати, в Южном полушарии одновременно полноценно наступает весна. Тум Google также подготовила специальный дудл.