Google присвятив дудл до дня осіннього рівнодення
Сьогодні Doodle святкує перший день осені в Північній півкулі! Довгі літні дні закінчилися, почався сезон збору врожаю. З цього приводу пошуковик підготував милий дудл.
Осіннє рівнодення 2019 року в Україні настає 23 вересня о 10:50 за Києвом. Після цього день ставатиме коротшим аж до дня зимового рівнодення, який цього року припадає на 22 грудня.
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У Google підготували милий дудл до дня офіційного настання осені:
Двічі на рік настає день, коли тривалість дня і ночі однакова. Відбувається це навесні та восени. Після осіннього рівнодення, до якого ще кілька годин, ніч потроху ставатиме довшою за день.
До речі, у Південній півкулі водночас повноцінно настає весна. Тум Google також підготувала спеціальний дудл.