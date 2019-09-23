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      Google присвятив дудл до дня осіннього рівнодення

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      Осінь офіційно прийшла в Північну півкулю
      Осінь офіційно прийшла в Північну півкулю / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні Doodle святкує перший день осені в Північній півкулі! Довгі літні дні закінчилися, почався сезон збору врожаю. З цього приводу пошуковик підготував милий дудл.

      Осіннє рівнодення 2019 року в Україні настає 23 вересня о 10:50 за Києвом. Після цього день ставатиме коротшим аж до дня зимового рівнодення, який цього року припадає на 22 грудня.

      Читайте також: День осіннього рівнодення 2019 року: традиції, прикмети та ритуали

      У Google підготували милий дудл до дня офіційного настання осені:

      Двічі на рік настає день, коли тривалість дня і ночі однакова. Відбувається це навесні та восени. Після осіннього рівнодення, до якого ще кілька годин, ніч потроху ставатиме довшою за день.

      До речі, у Південній півкулі водночас повноцінно настає весна. Тум Google також підготувала спеціальний дудл.

      blog_ava
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