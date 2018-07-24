Google Translate "предсказывает" апокалипсис

Искусственный интеллект Google решил использовать платформу Translate, чтобы донести древние предсказания о конце света. Кроме того, если набирать много раз ag и выбирать перевод из сомалийского на английский, результаты тоже отдают библейскими пророчествами.

Об этом сообщает Motherboard.

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В результате ошибочной работы алгоритма при многократном повторении слова dog с последующим автоматическим переводом с языка маори на английский язык, пользователь может получить такой ответ:

Время Судного Дня начнется через три минуты в двенадцать. Мы чувствуем признаки и драматические события в мире, которые свидетельствуют, что мы все больше приближаемся к концу времен и второму пришествию Иисуса.



Google Translate пророчит конец света

Представитель Google сообщил, что странные результаты были обусловлены введением в систему ерунды, в ответ на которую была также сформирована ерунда. Другие эксперты сообщили, что при обучении системы, наверное, использовались религиозные тексты. Сбой, который запечатлен на приведенном видео, скорее всего, связан с типом данных, на основе которых проводилось обучение нейросети – по крайней мере, это наиболее логичное объяснение.

Google Translate предсказывает конец света – смотрите видео

Джон Кристиан, в свою очередь, предполагает, что такой результат не обошелся без сознательного участия сотрудников Google, которые решили так пошутить, задействовав религиозный словарь при определенных условиях (в данном случае спусковым механизмом является непереводимый бессмысленный набор слов).

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