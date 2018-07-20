Пользователи онлайн-форума Reddit попытались перенастроить поисковую систему Google. И им это удалось. Теперь вводя в поиске мировой паутины слово "Идиот" на английском и кликая на ссылки с изображениями – открываются фото главы Белого дома.

Фото американского президента начали появляться по этому запросу после того, как британцы накануне визита Трамп в Великобританию вернули в музыкальные чарты песню "Американ Идиот" группы Green Day.

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Поэтому пользователи Reddit устроили свой флешмоб – они начали публиковать изображения Трампа с такой подписью. Это еще одна попытка выразить несогласие с позицией Дональда Трампа в отношении Владимира Путина.

Троллям удалось вывести фото Трампа по запросу "idot", поскольку Google при выдаче результатов поиска в том числе учитывает популярность изображений.



Google начал выдавать изображения Трампа на запрос "Idiot"

Впоследствии об этом написал ряд СМИ: The Guardian, Fortune, Business Insider и другие. Поэтому Трамп и далее на первой странице с изображениями по запросу "idot", ведь Google стремится показывать пользователям свежие иллюстрации из новостных заметок.

К слову, американский еженедельник TIME для своей обложки сделал коллаж из лиц президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. В печать номер выйдет 30-го июля.