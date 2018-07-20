Користувачі онлайн-форуму Reddit спробували переналаштувати пошукову систему Google. І в них це вдалося. Тепер вводячи у пошуку світової павутини слово "Ідіот" англійською та клікаючи на посилання із зображеннями – відкривають фото очільника Білого дому.

Фото американського президента почали з'являтись за цим запитом після того, як британці напередодні візиту Трамп до Великої Британії повернули до музичних чартів пісню "Американ Идиот" групи Green Day.

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Тому користувачі Reddit влаштували власний флешмоб – вони почали публікувати зображення Трампа із таким підписом. Це ще одна спроба висловити не згоду з позицією Дональда Трампа до Володимира Путіна.



Google почав видавати зображення Трампа на запит "Idiot"

До слова, американський тижневик TIME для своєї обкладинки зробив колаж з облич президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна. Друком номер вийде 30-го липня.