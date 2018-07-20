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На обкладинці TIME Путіна схрестили з Трампом: вражаюче фото

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На обкладинці TIME Путіна схрестили з Трампом: вражаюче фото

Американський тижневик TIME для своєї обкладинки зробив колаж з облич президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна. Друком номер вийде 30-го липня.

Зображення створила художниця Ненсі Бурсон, яка розповіла, що мета її роботи – показати подібність Путіна і Трампа.

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Тож у липневому номері з обкладинки на читачів споглядатиме обличчя з характерною зачіскою Путіна, його формою губ і овал обличчя Трампа. А ще – червона краватка, яка була на президенті США під час спільної прес-конференції з Путіним після перемовин у Хельсінкі. 

На обкладинці присутній лише один заголовок: "Криза саміту". Йдеться про реакцію на саміт, що відбувся в понеділок, 16 липня. 

Теги: Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Новини політики
Джерело: 24 канал
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