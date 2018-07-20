На обложке TIME Путина скрестили с Трампом: фото

Американский еженедельник TIME для своей обложки сделал коллаж из лиц президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. В свет номер выйдет 30 июля.

Изображение создала художница Нэнси Бурсон, которая рассказала, что цель ее работы – показать сходство Путина и Трампа.

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Поэтому в июльском номере с обложки на читателей будет созерцать лицо с характерной прической Путина, его формой губ и овал лица Трампа. А еще – красный галстук, который был на президенте США во время совместной пресс-конференции с Путиным после переговоров в Хельсинки.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 липня 2018 р.

На обложке присутствует только один заголовок: "Кризис саммита". Речь идет о реакции на саммит, состоявшийся в понедельник, 16 июля.