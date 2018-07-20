Трамп озвучил условие, при котором станет худшим врагом для Путина
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал стать худшим врагом для президента Российской Федерации Владимира Путина, если отношения между странами не наладятся.
Об этом американский лидер сказал в интервью CNBC.
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Вспомните санкции, которые я вводил, вспомните дипломатов, которых я выслал, вспомните все, что я сделал... Объясниться с президентом Путиным, объясниться с Россией было бы положительным, а не отрицательным шагом. Но если этого не случится, я стану для него худшим врагом из всех, которые у него когда-либо были,
– подчеркнул Трамп.
Кроме того, президент США вновь раскритиковал своего предшественника Барака Обаму назвав его "подкаблучником и марионеткой Москвы", и обвинил экс-лидера Штатов в слишком мягком отношении к России.
Также, Трамп добавил, что в отношениях с Кремлем ведет себя гораздо "жестче", чем любой другой американский президент "за долгие годы".
Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об"очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин".
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