Трамп озвучив умову, за якої стане найгіршим ворогом для Путіна
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв стати найгіршим ворогом для президента Російської Федерації Володимира Путіна, якщо відносини між країнами не налагодяться.
Про це американський лідер сказав у інтерв'ю CNBC.
Читайте також: Помпео назвав мету, яку Трамп реалізував на зустрічі з Путіним
Згадайте санкції, які я вводив, згадайте дипломатів, яких я вислав, згадайте все, що я зробив... Порозумітися з президентом Путіним, порозумітися з Росією було б позитивним, а не негативним кроком. Але якщо цього не трапиться, я стану для нього найгіршим ворогом з усіх, які в нього коли-небудь були,
– наголосив Трамп.
Окрім того, президент США знову розкритикував свого попередника Барака Обаму назвавши його "слабаком і маріонеткою Москви", і звинуватив екс-лідера Штатів у дуже м'якому ставленні до Росії.
Також, Трамп додав, що у відносинах із Кремлем поводиться набагато "жорсткіше", аніж будь-який інший американський президент "за довгі роки".
Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.