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      Google выпустил дудл к Международному дню защиты детей

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      Международный день защиты детей - новый дудл от Google
      Дудл от Google ко Дню защиты детей / Google.com

      Google выпустил дудл к Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня. Дудл выполнен в форме детской площадки, на котором веселятся дети-буквы слова Google.

      Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Отмечать его решили в 1925 году в Женеве на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Однако история умалчивает, почему этот детский праздник решили отмечать именно 1 июня.

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      По одной из версий, в 1925 году генконсул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе – фестиваля лодок-драконов. Дата этого праздника как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения "детской" конференции в Женеве.

      День захисту дітей коли свято 1 червня щороку
      День защиты детей

      После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин. На нем прозвучала клятва о неустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей.

      А через год, в 1950 году 1 июня, был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

      У Международного дня защиты детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, – это символ нашего общего дома.

      Міжнародний день захисту дітей 1 червня прапор
      Флаг Дня защиты детей

      Международный день защиты детей отмечают речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, проводят показы новых детских художественных фильмов и телепередач, устраивают спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей.

      Но День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

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      Теги: Новости Украины Новости Техно Техно История Google Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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