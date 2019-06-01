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      Google випустив дудл до Міжнародного дня захисту дітей

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      Міжнародний день захисту дітей - новий дудл від Google
      Дудл від Google до Дня захисту дітей / Google.com

      Google випустив дудл до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають щороку 1 червня. Дудл виконаний у формі дитячого майданчика, на якому веселяться діти-літери слова Google.

      Міжнародний день захисту дітей – одне з найстаріших міжнародних свят. Відзначати його вирішили в 1925 році в Женеві на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей. Проте історія замовчує, чому це дитяче свято вирішили відзначати саме 1 червня.

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      За однією з версій, в 1925 році генконсул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у цзе – фестивалю човнів-драконів. Дата цього свята якраз припала на 1 червня. Завдяки щасливому випадку, день збігся і з часом проведення "дитячої" конференції в Женеві.

      День захисту дітей коли свято 1 червня щороку
      День захисту дітей

      Після Другої світової війни, коли проблеми збереження здоров'я і благополуччя дітей були як ніколи актуальні, в 1949 році в Парижі відбувся конгрес жінок. На ньому прозвучала присяга про невпинну боротьбу за забезпечення міцного миру як єдиної гарантії щастя дітей.

      А через рік, в 1950 році 1 червня, був проведений перший Міжнародний день захисту дітей, після чого це свято проводиться щорічно.

      У Міжнародного дня захисту дітей є прапор. На зеленому тлі, що символізує зростання, гармонію, свіжість і родючість, навколо знаку Землі розміщені стилізовані фігурки – червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці фігурки символізують різноманітність і толерантність. Знак Землі, розміщений у центрі, – це символ нашого спільного дому.

      Міжнародний день захисту дітей 1 червня прапор
      Прапор Дня захисту дітей

      Міжнародний день захисту дітей відзначають промовами і дискусіями про права і благополуччя дітей, проводять покази нових дитячих художніх фільмів і телепередач, влаштовують спортивні змагання для дітей, часто запрошуючи до участі і батьків.

      Але День захисту дітей – це не тільки веселе свято для самих дітей, це і нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини, щоб усі діти росли щасливими, навчалися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали чудовими батьками та громадянами своєї країни.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Google Історія Техно Новини Техно
      Джерело: 24 канал
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