Говорят о третьем уровне опасности в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Кстати Опасное явление: в Карпатах заметили снежные фонтаны

Опасность будет сохраняться

Чрезвычайники предостерегают, что лавины могут сходить и 17 февраля. Тогда тоже прогнозируют осадки и оттепели.

В частности, 3 уровень опасности будет на высокогорье Закарпатья, в горах Львовской и Черновицкой областей. В горах Ивано-Франковской области – 4 уровень опасности.

В Закарпатье могут быть подтопления

Кроме лавинной опасности, на Закарпатье есть угроза подтоплений. Так, в ГСЧС предупредили, что 17 – 18 февраля на реках бассейнов Прута и Сиреты повысится уровень воды на 0,2 – 0,7 метра.

В других реках Закарпатья ожидают повышения уровней воды на 0,5 – 1,5 метра. Однако, говорят, что негативных последствий не будет.

В нижнем течении Боржавы уровень воды поднимется до 2 метров. Таким образом, возможен начальный выход воды на пойму. Спасатели определили первый уровень опасности.

Снежные фонтаны в Карпатах

В Карпатах в начале февраля зафиксировали красивое, но опасное явление – снежные фонтаны. Их вызвал сильный ветер. Тогда спасатели предостерегали туристов и просили воздержаться от походов.

Полезно – что делать, если потерялись в горах: