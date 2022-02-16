Кажуть про третій рівень небезпеки в горах Iвано-Франкiвської та Чернівецької областей

До речі Небезпечне явище: у Карпатах помітили снігові фонтани

Небезпека зберігатиметься

Надзвичайники застерігають, що лавини можуть сходити й 17 лютого. Тоді теж прогнозують опади та відлигу.

Зокрема, 3 рівень небезпеки буде на високогір’ї Закарпаття, в горах Львівської та Чернівецької областей. У горах Iвано-Франкiвської області – 4 рівень небезпеки.

На Закарпатті можуть бути підтоплення

Крім лавинної небезпеки, на Закарпатті є загроза підтоплень. Так, в ДСНС попередили, що 17 – 18 лютого на рiчках басейнiв Пруту та Сiрету пiдвищиться рiвень води на 0,2 – 0,7 метра.

В інших річках Закарпаття очікують пiдвищення рiвнiв води на 0,5 – 1,5 метра. Однак кажуть, що негативних наслідків не буде.

У нижнiй течiї Боржави рівень води підніметься до 2 метрів. Таким чином можливий початковий вихiд води на заплаву. Рятувальники визначили перший рiвень небезпеки.

Снігові фонтани у Карпатах