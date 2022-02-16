Кажуть про третій рівень небезпеки в горах Iвано-Франкiвської та Чернівецької областей
До речі Небезпечне явище: у Карпатах помітили снігові фонтани
Небезпека зберігатиметься
Надзвичайники застерігають, що лавини можуть сходити й 17 лютого. Тоді теж прогнозують опади та відлигу.
Зокрема, 3 рівень небезпеки буде на високогір’ї Закарпаття, в горах Львівської та Чернівецької областей. У горах Iвано-Франкiвської області – 4 рівень небезпеки.
На Закарпатті можуть бути підтоплення
- Крім лавинної небезпеки, на Закарпатті є загроза підтоплень. Так, в ДСНС попередили, що 17 – 18 лютого на рiчках басейнiв Пруту та Сiрету пiдвищиться рiвень води на 0,2 – 0,7 метра.
- В інших річках Закарпаття очікують пiдвищення рiвнiв води на 0,5 – 1,5 метра. Однак кажуть, що негативних наслідків не буде.
- У нижнiй течiї Боржави рівень води підніметься до 2 метрів. Таким чином можливий початковий вихiд води на заплаву. Рятувальники визначили перший рiвень небезпеки.
Снігові фонтани у Карпатах
У Карпатах на початку лютого зафіксували красиве, але небезпечне явище – снігові фонтани. Їх спричинив сильний вітер. Тоді рятувальники також застерігали туристів та просили утриматись від походів.
Корисно – що робити, якщо загубились в горах:
УВАГА! 16 лютого, у зв’язку з нестабільним сніговим покривом, відлигою, у горах Iвано-Франкiвської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
17 лютого, у зв'язку з опадами та відлигою, на високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у горах Iвано-Франкiвської області – висока сніголавинна небезпека (4 рівень).