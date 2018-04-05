Горбатюк должен выйти на Майдан и застрелиться, – Мосийчук

Начальник департамента специальных расследования Ген прокуратуры Сергей Горбатюк подвергнется частному наказанию за отсутствие результатов в расследовании преступлений против Майдана.

Такое мнение в телеэфире высказал народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, сообщает "Обозреватель".

"Горбатюк будет нести ответственность за все дела, связанные с Майданом. Потому что пиариться – это одно, а делать результат – другое", – заявил нардеп.

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Мосийчук отметил, что главным показателем эффективности работы департамента спецрасследований ГПУ является отсутствие наказанных виновников расстрела Небесной Сотни.

"Горбатюк должен выйти на Майдан и застрелиться. Четыре года прошло, четыре генпрокурора сменилось и только Горбатюк на месте. И никто до сих пор не несет ответственности", – подчеркнул народный избранник.

К слову, ранее начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что решение генпрокурора Юрия Луценко об изменении группы прокуроров по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика будет обжаловано, поскольку оно является вмешательством в работу следователей.