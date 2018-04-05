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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дело Бубенчика: будет обжаловано решение Луценко о смене прокуроров

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Иван Бубенчик
Иван Бубенчик / Фото из открытых источников

Решение генпрокурора Украины Юрия Луценко об изменении группы прокуроров в деле активиста Майдана Ивана Бубенчика будет обжаловано, поскольку оно является вмешательством в работу следователей.

Об этом в комментарии изданию "Громадьске" рассказал начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Отметим, что 5 апреля заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, которая была назначена старшим прокурором по делу Бубенчика, заявила, что отзывает ходатайство о содержании его под стражей.

Решение генерального прокурора об изменении группы прокуроров по этому делу является безосновательным, поскольку не основано на требованиях УПК относительно изменения группы прокуроров (статья 37, согласно которой изменение прокуроров возможна исключительно в связи с неэффективным досудебным расследованием),
– заявил Горбатюк.

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"Для того, чтобы принять такое решение – нужно изучить такое дело и сообщить, в чем была неэффективность. При этом дело никто не изучал. Собраний на время принятия решения с прокурорами в деле никто не проводил. Соответственно, никакого законного обоснования принятия такого решения не было", – добавил начальник департамента спецрасследований ГПУ.

Горбатюк также отметил, что решение об отзыве ходатайства о мере пресечения и изменения подозрения Бубенчику не согласовывалось со следователем и прокурором по делу, который настаивает на своей позиции, что в деле собрано достаточно доказательств для вынесения именно такого подозрения.

Отметим, что в четверг, 5 апреля, в 17:00 Бубенчику должны вручить новое уведомление о подозрении в совершении преступления.

Добавим, что на вопрос, фигурирует ли Луценко по делу Майдана, Горбатюк ответил: "Под вопросом вообще возможность принятия процессуальных решений Луценко по уголовным делам о преступлениях во время Майдана, ведь в них он фигурирует фактически как свидетель".

Напомним, активиста Майдана Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на Львовщине. В тот же день работники ГПУ объявили Бубенчику о подозрении в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.

Теги: Новости Украины ГПУ Иван Бубенчик Евромайдан
Источник: 24 Канал
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