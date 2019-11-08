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      Горбатюк оспаривает в суде увольнение из ГПУ

      9 Читати новину українською
      Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение из Генпрокуратуры
      Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение из Генпрокуратуры / 24 канал

      Прокурор, расследовавший дела расстрелов на Майдане, Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение из Генеральной прокуратуры в суде и просит восстановить его в должности.

      Истец (Горбатюк) просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры или на равнозначной должности в органах прокуратуры,
      – сообщили в пресс-службе Окружного админсуда Киева.

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      Кроме этого, Горбатюк просит суд обязать Генпрокуратуру выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула.

      К слову, накануне Генкуратура выплатила Горбатюку 950 тысяч гривен зарплаты в связи с увольнением.

      Что известно о работе и увольнении Сергея Горбатюка?

      • С декабря 2014 года занимал должность начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры.
      • Летом 2014 года возглавил расследование преступлений во время Революции Достоинства, но значительных достижений в расследовании не было достигнуто.
      • 23 октября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка.
      • Сам Горбатюк связывает свое увольнение с нежеланием Генпрокуратуры расследовать дело о "преступной организации Виктора Януковича", поскольку сейчас у власти есть люди, которые работали в то время в правительстве.
      • Накануне Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации, которую проводили в рамках реформирования Генпрокуратуры.
      • Сам Горбатюк заявил, что отказался подавать заявление на переаттестацию установленного образца. По его мнению, она не соответствовала действующему законодательству.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики ГПУ Окружной административный суд Киева Сергей Горбатюк
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