Горбатюк оспаривает в суде увольнение из ГПУ
Прокурор, расследовавший дела расстрелов на Майдане, Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение из Генеральной прокуратуры в суде и просит восстановить его в должности.
Истец (Горбатюк) просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры или на равнозначной должности в органах прокуратуры,
– сообщили в пресс-службе Окружного админсуда Киева.
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Кроме этого, Горбатюк просит суд обязать Генпрокуратуру выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула.
К слову, накануне Генкуратура выплатила Горбатюку 950 тысяч гривен зарплаты в связи с увольнением.
Что известно о работе и увольнении Сергея Горбатюка?
- С декабря 2014 года занимал должность начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры.
- Летом 2014 года возглавил расследование преступлений во время Революции Достоинства, но значительных достижений в расследовании не было достигнуто.
- 23 октября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка.
- Сам Горбатюк связывает свое увольнение с нежеланием Генпрокуратуры расследовать дело о "преступной организации Виктора Януковича", поскольку сейчас у власти есть люди, которые работали в то время в правительстве.
- Накануне Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации, которую проводили в рамках реформирования Генпрокуратуры.
- Сам Горбатюк заявил, что отказался подавать заявление на переаттестацию установленного образца. По его мнению, она не соответствовала действующему законодательству.