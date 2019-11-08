Горбатюк оспаривает в суде увольнение из ГПУ

Прокурор, расследовавший дела расстрелов на Майдане, Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение из Генеральной прокуратуры в суде и просит восстановить его в должности.

Истец (Горбатюк) просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры или на равнозначной должности в органах прокуратуры,

– сообщили в пресс-службе Окружного админсуда Киева.

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Кроме этого, Горбатюк просит суд обязать Генпрокуратуру выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула.

К слову, накануне Генкуратура выплатила Горбатюку 950 тысяч гривен зарплаты в связи с увольнением.

Что известно о работе и увольнении Сергея Горбатюка?