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      Горбатюку выплатили почти миллион гривен перед увольнением из Генпрокуратуры

      52 Читати новину українською
      Сергей Горбатюк
      Сергей Горбатюк / 5.ua

      Генеральная прокуратура выплатила 950 тысяч гривен зарплаты экс-начальнику управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку в связи с увольнением.

      Всего с начала года прокурор, занимавшийся делами Майдана, получил более полутора миллиона гривен зарплаты. Об этом свидетельствует информация о существенных изменениях в имущественном состоянии за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных по выполнению функций государства или местного самоуправления.

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      Горбатюк отметил, что 25 октября получил 948 398 гривен зарплаты.

      Кроме того, экс-начальник управления подал электронную декларацию перед увольнением, из которой следует, что в текущем году в январе он за 260 тысяч гривен приобрел автомобиль Volkswagen Golf 2012 года выпуска.

      Всего с начала года Сергей Горбатюк получил зарплату в размере 1555899 гривен и 54 330 гривен пенсии.

      Отметим, что 28 октября Генеральная прокуратура уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка. В то же время, сам Горбатюк заявил, что узнал о своем увольнении в телефонном режиме. Он считает такой приказ незаконным и будет оспаривать его в суде.

      Что предшествовало увольнению Горбатюка из ГПУ?

      Накануне Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации, которая проводится в рамках реформирования Генпрокуратуры в Офисе генпрокурора.

      Сам Горбатюк заявил, что отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством ГПУ образцу. По его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

      Для допуска к переаттестации необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования могут использовать анонимную информацию о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

      Всех прокуроров, которые не подали заявления на прохождение переаттестации до 15 октября, должны уволить. Сама же переаттестация началась с 21 октября.

      Что известно о Сергее Горбатюке?Украинский юрист, с 17 декабря 2014 года – заместитель начальника Главного следственного управления – начальник управления специальных расследований ГПУ. Летом 2014 года Горбатюк возглавил расследование преступлений во время Революции Достоинства, но значительных достижений в расследовании не было достигнуто.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Горбатюк е-декларирование ГПУ
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