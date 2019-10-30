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      Горбатюку виплатили майже мільйон гривень перед звільненням з Генпрокуратури

      441 Читать новость на русском
      Сергій Горбатюк
      Сергій Горбатюк / argumentua.com

      Генеральна прокуратура виплатила 950 тисяч гривень зарплати ексначальнику управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергію Горбатюку у зв'язку зі звільненням.

      Всього з початку року прокурор, який займався справами Майдану, отримав понад півтора мільйона гривень зарплати. Про це свідчить інформація про суттєві зміни у майновому стані за поточний рік у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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      Горбатюк зазначив, що 25 жовтня отримав 948 398 гривень зарплати.

      Крім того, ексначальник управління подав електронну декларацію перед звільненням, з якої випливає, що у поточному році – в січні він за 260 тисяч гривень придбав автомобіль Volkswagen Golf 2012 випуску.

      Всього з початку року Сергій Горбатюк отримав зарплату в розмірі 1 555 899 гривень і 54 330 гривень пенсії.

      Відзначимо, що 28 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника Управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка. Водночас, сам Горбатюк заявив, що дізнався про своє звільнення у телефонному режимі. Він вважає такий наказ незаконним і оскаржуватиме його у суді.

      Що передувало звільненню Горбатюка з ГПУ?

      Напередодні Сергія Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації, яка проводиться в рамках реформування Генпрокуратури в Офіс генпрокурора.

      Сам Горбатюк заявив, що відмовився писати заяву на проходження переатестації за встановленим керівництвом ГПУ зразком. На його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

      Для допуску до переатестації необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди можуть брати до уваги анонімну інформацію про прокурора, що не підлягає офіційному підтвердженню.

      Усіх прокурорів, що не подали заяви на проходження переатестації до 15 жовтня, мають звільнити. Сама ж переатестація розпочалася з 21 жовтня.

      Що відомо про Сергія Горбатюка?Український правник, з 17 грудня 2014 року – заступник начальника Головного слідчого управління – начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ. Влітку 2014 року Горбатюк очолив розслідування злочинів під час Революції Гідності, але значних досягнень у розслідуванні не було досягнуто.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Горбатюк е-декларування ГПУ
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