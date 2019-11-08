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      Горбатюк оскаржує в суді звільнення з ГПУ

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      Сергій Горбатюк оскаржує своє звільнення з Генпрокуратури
      Сергій Горбатюк оскаржує своє звільнення з Генпрокуратури / 24 канал

      Прокурор, що розслідував справи розстрілів на Майдані, Сергій Горбатюк оскаржує своє звільнення з Генеральної прокуратури в суді та просить поновити його на посаді.

      Позивач (Горбатюк) просить суд визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення і просить поновити його на посаді начальника Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури або на рівнозначній посаді в органах прокуратури,
      – повідомили у пресслужбі Окружного адмінсуду Києва.

      Читайте також: Розслідування злочинів проти Майдану: Горбатюк може очолити підрозділ ДБР

      Окрім цього, Горбатюк просить суд зобов’язати Генпрокуратуру виплатити йому зарплату за час вимушеного прогулу.

      До слова, напередодні Генкуратура виплатила Горбатюку 950 тисяч гривень зарплати у зв'язку зі звільненням.

      Що відомо про роботу та звільнення Сергія Горбатюка?

      • З грудня 2014 року обіймав посаду начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.
      • Влітку 2014 року очолив розслідування злочинів під час Революції Гідності, але значних досягнень у розслідуванні не було досягнуто.
      • 23 жовтня 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка.
      • Сам Горбатюк пов'язує своє звільнення з небажанням Генпрокуратури розслідувати справу про "злочинну організацію Віктора Януковича", оскільки зараз при владі є особи, які працювали в той час в уряді.
      • Напередодні Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації, яку проводили у межах реформування Генпрокуратури. 
      • Сам Горбатюк заявив, що відмовився подавати заяву на переатестацію встановленого зразка. На його думку, вона не відповідала чинному законодавству. 
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини політики Сергій Горбатюк Окружний адміністративний суд Києва ГПУ
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