Горбатюк оскаржує в суді звільнення з ГПУ

Прокурор, що розслідував справи розстрілів на Майдані, Сергій Горбатюк оскаржує своє звільнення з Генеральної прокуратури в суді та просить поновити його на посаді.

Позивач (Горбатюк) просить суд визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення і просить поновити його на посаді начальника Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури або на рівнозначній посаді в органах прокуратури,

– повідомили у пресслужбі Окружного адмінсуду Києва.

Читайте також: Розслідування злочинів проти Майдану: Горбатюк може очолити підрозділ ДБР

Окрім цього, Горбатюк просить суд зобов’язати Генпрокуратуру виплатити йому зарплату за час вимушеного прогулу.

До слова, напередодні Генкуратура виплатила Горбатюку 950 тисяч гривень зарплати у зв'язку зі звільненням.

Що відомо про роботу та звільнення Сергія Горбатюка?