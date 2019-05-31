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      Гордон стал главой предвыборного штаба партии Смешко

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      Гордон стал главой предвыборного штаба партии Смешко
      Гордон стал главой предвыборного штаба партии Смешко / 112.ua

      Журналист Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба экс-кандидата в президенты, лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко на внеочередных парламентских выборах 2019 года.

      Игорь Смешко у себя на Facebook-странице написал, что партия "Сила и Чесь" станет той движущей силой, вокруг которой будет сформировано качественное и действенное парламентское большинство.

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      Смешко подчеркнул, что Гордон еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины.

      Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста,
      – добавил Игорь Смешко.

      Политик написал, что цель партии – привести "настоящих профессионалов в Верховную Раду и Правительство – людей, которые любят Украину, верят в ее успех и знают, как его достичь".

      Что известно о Дмитрии Гордоне?

      Он украинский журналист, телеведущий, политик. Главный редактор газеты "Бульвар Гордона", основатель интернет-издания "Гордон". В 2014-2016 – депутат Киевского горсовета.

      12 января 2019 года журналист выложил на своем Youtube-канале ролик под названием "Гордон назвал фамилию лучшего кандидата в президенты Украины", в котором он призывает проголосовать за бывшего главу СБУ Игоря Смешко, которому предложил пойти в ЦИК и зарегистрироваться кандидатом в президенты. После этого он дважды приглашал Смешко в авторскую программу "Гордон".

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?
      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это "Слуга народа", "оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

      дострокові парламентські вибориКакие партии проходят в Раду: инфографика

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Игорь Смешко
      Источник: 24 канал
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