Гордон стал главой предвыборного штаба партии Смешко
Журналист Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба экс-кандидата в президенты, лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко на внеочередных парламентских выборах 2019 года.
Игорь Смешко у себя на Facebook-странице написал, что партия "Сила и Чесь" станет той движущей силой, вокруг которой будет сформировано качественное и действенное парламентское большинство.
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Смешко подчеркнул, что Гордон еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины.
Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста,
– добавил Игорь Смешко.
Политик написал, что цель партии – привести "настоящих профессионалов в Верховную Раду и Правительство – людей, которые любят Украину, верят в ее успех и знают, как его достичь".
Что известно о Дмитрии Гордоне?
Он украинский журналист, телеведущий, политик. Главный редактор газеты "Бульвар Гордона", основатель интернет-издания "Гордон". В 2014-2016 – депутат Киевского горсовета.
12 января 2019 года журналист выложил на своем Youtube-канале ролик под названием "Гордон назвал фамилию лучшего кандидата в президенты Украины", в котором он призывает проголосовать за бывшего главу СБУ Игоря Смешко, которому предложил пойти в ЦИК и зарегистрироваться кандидатом в президенты. После этого он дважды приглашал Смешко в авторскую программу "Гордон".
Что известно о внеочередных парламентских выборах?
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.
На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".
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