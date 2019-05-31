Гордон став головою передвиборчого штабу партії Смешка

Журналіст Дмитро Гордон став головою передвиборчого штабу екс-кандидата в президенти, лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка на позачергових парламентських виборах 2019 року.

Ігор Смешко у себе на Facebook-сторінці написав, що партія "Сила і Чесь" стане тією рушійною силою, навколо якої буде сформовано якісну і дієву парламентську більшість.

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Смешко наголосив, що Гордон ще раз підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної Ради України.

Відразу після виборів він планує повернутись до професійної діяльності журналіста,

– додав Ігор Смешко.

Політик написав, що мета партії – привести "справжніх професіоналів до Верховної Ради та Уряду – людей, які люблять Україну, вірять у її успіх та знають, як його досягти".

Що відомо про Дмитра Гордона?

Він український журналіст, телеведучий, політик. Головний редактор газети "Бульвар Гордона", засновник інтернет-видання "Гордон". У 2014-2016 – депутат Київської міськради.

12 січня 2019 року журналіст виклав на своєму Youtube-каналі ролик під назвою "Гордон назвал фамилию лучшего кандидата в президенты Украины", в якому він закликає проголосувати за колишнього голову СБУ Ігоря Смешка, якому запропонував піти до ЦВК і зареєструватися кандидатом у президенти. Після цього він двічі запрошував Смешка до авторської програми "Гордон".

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".





Які партії проходять у Раду: інфографіка