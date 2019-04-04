Чому Смешко набрав так багато голосів на виборах: відповідь Рибачука

Екс-кандидат у президенти і екс-голова СБУ Ігор Смешко несподівано для багатьох українців посів доволі високу позицію у першому турі президентських виборів. За прогнозами національного екзит-полу, політик отримав більше 6% голосів.

Екс-голова Адміністрації Президента та керівник громадської організації Centre.UA Олег Рибачук в ефірі 24 каналу сказав, що вперше почув прізвище Смешка задовго до того як він став головою СБУ.

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"Мені казали американці, що у вас там є дуже тямущий офіцер полковник Смешко, який став військовим аташе у Вашингтоні кінця 90-х років. Почув я цю хорошу характеристику від наших західних партнерів тоді, коли вони були не дуже дружні до президента Кучми", – пригадав Рибачук.

За два тижні до результатів виборів найбільше мене вразило те, коли я прочитав в одному з українських видань відповіді українців на запитання – "А кого з нових облич хотіли б бачити в політиці?". Першим був Вакарчук, другим – Мураєв, а третім – Смешко. І після цього я реально випав в осад. Я розумію, чому Мураєв і Вакарчук. Але хіба вони порівняльні зі Смешком?,

– пояснив гість ефіру.

"Смешко довгий час не з'являвся в політиці, він вміє говорити, а також запит на компетентну, сильну руку, налаштовану на зміни, зіграло йому на користь. Смешка раніше не бачили, а люди раптом почули багато того, що їм особисто імпонувало", – заявив екс-голова АП.

Він пояснив, чому Анатолій Гриценко та Ігор Смешко отримали однакову кількість голосів. За його словами, за дуже короткий час Смешко зміг стати значно переконливішим.

Я думаю, що тут проти Анатолія Гриценка зіграв ряд факторів, зокрема, як він робить, як він спілкується і довга історія у політиці. Смешко бувши довше за Гриценка в системі якось з неї красивіше вийшов і ввійшов переконливіше,

– додав Рибачук.



Остаточні результати Національного екзит-полу

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