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      Чому Смешко набрав так багато голосів на виборах: відповідь Рибачука

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      Чому 6% українців неочікувано проголосували за Смешка
      Чому 6% українців неочікувано проголосували за Смешка / Фото з відкритих джерел

      Екс-кандидат у президенти і екс-голова СБУ Ігор Смешко несподівано для багатьох українців посів доволі високу позицію у першому турі президентських виборів. За прогнозами національного екзит-полу, політик отримав більше 6% голосів.

      Екс-голова Адміністрації Президента та керівник громадської організації Centre.UA Олег Рибачук в ефірі 24 каналу сказав, що вперше почув прізвище Смешка задовго до того як він став головою СБУ.

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      "Мені казали американці, що у вас там є дуже тямущий офіцер полковник Смешко, який став військовим аташе у Вашингтоні кінця 90-х років. Почув я цю хорошу характеристику від наших західних партнерів тоді, коли вони були не дуже дружні до президента Кучми", – пригадав Рибачук. 

      За два тижні до результатів виборів найбільше мене вразило те, коли я прочитав в одному з українських видань відповіді українців на запитання – "А кого з нових облич хотіли б бачити в політиці?". Першим був Вакарчук, другим – Мураєв, а третім – Смешко. І після цього я реально випав в осад. Я розумію, чому Мураєв і Вакарчук. Але хіба вони порівняльні зі Смешком?,
      – пояснив гість ефіру. 

      "Смешко довгий час не з'являвся в політиці, він вміє говорити, а також запит на компетентну, сильну руку, налаштовану на зміни, зіграло йому на користь. Смешка раніше не бачили, а люди раптом почули багато того, що їм особисто імпонувало", – заявив екс-голова АП.

      Він пояснив, чому Анатолій Гриценко та Ігор Смешко отримали однакову кількість голосів. За його словами, за дуже короткий час Смешко зміг стати значно переконливішим.

      Я думаю, що тут проти Анатолія Гриценка зіграв ряд факторів, зокрема, як він робить, як він спілкується і довга історія у політиці. Смешко бувши довше за Гриценка в системі якось з неї красивіше вийшов і ввійшов переконливіше,
      – додав Рибачук.

      вибори 2019
      Остаточні результати Національного екзит-полу

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською за 3 квітня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Смешко Президентські вибори 2019 ЦВК Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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