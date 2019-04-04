Почему Смешко набрал так много голосов на выборах: ответ Рыбачука

Экс-кандидат в президенты и экс-глава СБУ Игорь Смешко неожиданно для многих украинцев занял довольно высокую позицию в первом туре президентских выборов. По прогнозам национального экзит-пола, политик получил более 6% голосов.

Экс-глава Администрации Президента и руководитель общественной организации Centre.UA Олег Рыбачук в эфире 24 канала сказал, что впервые услышал фамилию Смешко задолго до того как он стал председателем СБУ.

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"Мне говорили американцы, у вас там есть очень толковый офицер полковник Смешко, который стал военным атташе в Вашингтоне конца 90-х годов. Услышал я эту хорошую характеристику от наших западных партнеров, когда они были не очень дружественны к президенту Кучме", – вспомнил Рыбачук.

За две недели до результатов выборов больше всего меня поразило то, когда я прочитал в одном из украинских изданий ответы украинцев на вопрос – "А кого из новых лиц хотели бы видеть в политике?". Первым был Вакарчук, вторым – Мураев, а третьим – Смешко. И после этого я реально выпал в осадок. Я понимаю, почему Мураев и Вакарчук. Но разве они сравнительны со Смешко?,

– пояснил гость эфира.

"Смешко долгое время не появлялся в политике, он умеет говорить, а также запрос на компетентную, сильную руку, настроенную на изменения, сыграл ему на пользу. Смешко раньше не видели, а люди вдруг услышали много того, что им лично импонировало" , – заявил экс-глава АП.

Он объяснил, почему Анатолий Гриценко и Игорь Смешко получили одинаковое количество голосов. По его словам, за очень короткое время Смешко смог стать значительно убедительнее.

Я думаю, что здесь против Анатолия Гриценко сыграл ряд факторов, в частности, как он делает, как он общается и длинная история в политике. Смешко будучи дольше Гриценко в системе как-то из нее красивее вышел и вошел убедительнее,

– добавил Рыбачук.



Окончательные результаты Национального экзит-пола

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