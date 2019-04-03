Смешко рассказал, поддержит ли кого-то из кандидатов во втором туре

Экс-кандидат в президенты и экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что он и его политическая сила "Сила и честь" не будут поддерживать действующего президента Петра Порошенко и кандидата Владимира Зеленского во втором туре выборов. Смешко добавил, что его партия будет идти на выборы в парламент.

Игорь Смешко у себя на Facebook-странице написал, что действующую политическую власть в лице Петра Порошенко "мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента".

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Игорь Смешко добавил, что Петр Порошенко не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, и он должен уйти в историю.

К сожалению, не героем,

– написал он.

Смешко также высказался относительно кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он написал, что знает Зеленского только как талантливого актера и имеет к нему человеческую симпатию. Смешко подчеркнул, что он не знает Владимира Зеленского как политика, государственного деятеля, специалиста в системных государственных органах управления.

Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов – по обстоятельствам. За меньшее зло против вашей родины и вашей семьи",

– добавил Смешко.

Смешко также подчеркнул, что он не будет распоряжаться электоральной поддержкой, потому что он никогда не "торговал и торговать не будет" Украиной, избирателями и потенциальными сторонниками.

Экс-кандидат в президенты написал, что почти один миллион двести тысяч избирателей проголосовали за его программу, поэтому – "это реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, непременно войдет в Верховную Раду на следующих парламентских выборах".

К слову, Центральная избирательная комиссия начала обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года – пока подсчитали 99,90% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,24%.