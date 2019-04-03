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      Смешко рассказал, поддержит ли кого-то из кандидатов во втором туре

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      Смешко прокомментировал результаты первого тура выборов и сделал важное заявление
      Смешко прокомментировал результаты первого тура выборов и сделал важное заявление / Фото из открытых источников

      Экс-кандидат в президенты и экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что он и его политическая сила "Сила и честь" не будут поддерживать действующего президента Петра Порошенко и кандидата Владимира Зеленского во втором туре выборов. Смешко добавил, что его партия будет идти на выборы в парламент.

      Игорь Смешко у себя на Facebook-странице написал, что действующую политическую власть в лице Петра Порошенко "мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента".

      Читайте также: Биография Игоря Смешко: что известно о кандидате в президенты

      Игорь Смешко добавил, что Петр Порошенко не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, и он должен уйти в историю.

      К сожалению, не героем,
      – написал он.

      Смешко также высказался относительно кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он написал, что знает Зеленского только как талантливого актера и имеет к нему человеческую симпатию. Смешко подчеркнул, что он не знает Владимира Зеленского как политика, государственного деятеля, специалиста в системных государственных органах управления.

      Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов – по обстоятельствам. За меньшее зло против вашей родины и вашей семьи",
      – добавил Смешко.

      Смешко также подчеркнул, что он не будет распоряжаться электоральной поддержкой, потому что он никогда не "торговал и торговать не будет" Украиной, избирателями и потенциальными сторонниками.

      Экс-кандидат в президенты написал, что почти один миллион двести тысяч избирателей проголосовали за его программу, поэтому – "это реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, непременно войдет в Верховную Раду на следующих парламентских выборах".

      К слову, Центральная избирательная комиссия начала обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года – пока подсчитали 99,90% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,24%.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Игорь Смешко
      Источник: 24 канал
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